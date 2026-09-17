Xử lý dứt điểm các sự cố, bảo đảm vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng

Tối 16/9, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra đột xuất tình hình vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng tại khu vực Việt Trì, Vĩnh Phúc và các địa bàn lân cận.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra tình hình vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng tuyến đường Vũ Thê Lang thuộc phường Thanh Miếu.

Thực tế kiểm tra tại các tuyến đường trọng điểm như Nguyễn Tất Thành, Vũ Thê Lang, Trần Phú, Nguyễn Du (thuộc các phường Việt Trì, Thanh Miếu, Nông Trang, Vân Phú) cho thấy: Về cơ bản, hệ thống điện chiếu sáng đô thị vẫn được duy trì. Tuy nhiên, do đầu tư qua nhiều thời kỳ, nhiều thiết bị đã cũ, thiếu đồng bộ hoặc gặp sự cố kỹ thuật đột xuất.

Đáng chú ý, tại tuyến đường Vũ Thê Lang (đoạn từ Khu đô thị Việt - Séc đến Khu đô thị Đồng Lạc Ngàn), thời điểm kiểm tra xảy ra sự cố hỏng tụ điện gây mất sáng cục bộ. Ngay sau khi phát hiện, Trung tâm Phát triển quỹ đất Phú Thọ (đơn vị quản lý, vận hành) đã huy động lực lượng khắc phục kịp thời, đưa hệ thống hoạt động ổn định trở lại.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra tình hình vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng tuyến đường Trần Phú thuộc phường Việt Trì.

Theo báo cáo của phường Thanh Miếu, mặc dù nguồn kinh phí duy trì thường xuyên còn hạn chế, địa phương đã chủ động linh hoạt bố trí nguồn lực, lập quỹ dự trữ bóng đèn, thiết bị và giao Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công của phường thường xuyên kiểm tra, thay thế. Tính từ tháng 7/2025 đến nay, phường đã tự thay thế 192 bóng đèn bị hỏng, bảo đảm chiếu sáng an toàn trên các tuyến đường quản lý.

Cùng với đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất Phú Thọ đã thiết lập đường dây nóng (0812.322.822 - hoạt động giờ hành chính) kết hợp Zalo OA để tiếp nhận và phân công lực lượng trực xử lý thông tin phản ánh của người dân về các sự cố hạ tầng đô thị.

Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn còn tình trạng một số tuyến đường trục chính, đường dẫn vào các khu công nghiệp hoặc các tuyến giáp ranh bị mất khả năng chiếu sáng do thiết bị xuống cấp, cháy trạm biến áp, hoặc bị kẻ gian cắt trộm dây cáp điện. Tình trạng này gây nguy cơ mất an toàn giao thông và tiềm ẩn mất an ninh trật tự vào ban đêm.

Trong đó, tại khu vực Vĩnh Phúc cũ có hơn 2.000 bóng đèn đường không sáng; 7 trạm biến áp bị cháy; hơn 4.900 m cáp điện bị mất cắp, hư hỏng cùng nhiều thiết bị xuống cấp.

Trong 47 tuyến giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Vĩnh Phúc quản lý có 40 tuyến cơ bản duy trì vận hành; 7 tuyến bị hư hỏng lớn; trong đó, 5 tuyến mất khả năng chiếu sáng, 2 tuyến tạm thời khôi phục chiếu sáng một phần.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra tình hình vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng tuyến đường tỉnh 310 thuộc địa bàn xã Tam Đảo.

Kết luận tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và biểu dương sáng kiến của UBND phường Thanh Miếu trong công tác quản lý, duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng.

Để khắc phục triệt để các hạn chế, bảo đảm đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án tỉnh và Trung tâm Phát triển quỹ đất các khu vực thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, rà soát tổng thể toàn bộ các tuyến đèn đường trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, phân loại chính xác các vị trí bóng hỏng, thiết bị hết hạn hoặc bị mất cắp để lập phương án xử lý dứt điểm.

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương chuyển đổi, thay thế toàn bộ sang hệ thống bóng đèn LED tiết kiệm điện. Cho phép sử dụng nguồn kinh phí dự phòng (5% nguồn thu/chi đã phân cấp) hoặc quỹ dự phòng của Trung tâm Phát triển quỹ đất để triển khai ngay.

Đồng chí cũng yêu cầu phân cấp rõ ràng thẩm quyền và trách nhiệm chi trả tiền điện vận hành cho chính quyền cấp xã, phường. Ưu tiên xử lý khẩn cấp các tuyến đường mất sáng trên phạm vi dài, các nút giao thông phức tạp, tuyến đường dẫn vào khu công nghiệp và những vị trí nguy cơ cao mất an toàn giao thông, nhất là 5 tuyến mất khả năng chiếu sáng hoàn toàn tại khu vực Vĩnh Phúc.

Chính quyền các xã, phường phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia bảo vệ tài sản công; công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin tố giác các hành vi trộm cắp, phá hoại hạ tầng điện.

Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phản ánh kịp thời kết quả khắc phục sự cố của các lực lượng chức năng; tăng thời lượng tuyên truyền cảnh báo các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến xâm phạm hạ tầng công cộng.

Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm ban hành văn bản thông báo kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh để các sở, ngành, địa phương thống nhất triển khai thực hiện trên toàn địa bàn.

Đinh Vũ