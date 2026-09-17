Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh: Công đoàn tập trung chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động

Sáng 17/9, đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về kết quả hoạt động công đoàn 8 tháng năm 2026 và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh chủ trì buổi làm việc.

Đến ngày 10/9, toàn tỉnh có 346.154 đoàn viên, sinh hoạt tại 1.541 công đoàn cơ sở. 8 tháng qua, các cấp công đoàn phát triển thêm 25.581 đoàn viên, thành lập mới 235 công đoàn cơ sở.

Công tác chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động được quan tâm; riêng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, các cấp công đoàn chi hơn 60 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội.

Các phong trào thi đua lao động, sản xuất cũng được đẩy mạnh. Toàn tỉnh có 3.455 sáng kiến được ứng dụng trong sản xuất, kinh doanh và công tác.

Những tháng cuối năm, LĐLĐ tỉnh tập trung rà soát, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026; nắm chắc tình hình việc làm, đời sống của người lao động và quan hệ lao động; tăng cường đối thoại, thương lượng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Đồng thời, đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn xã, phường; chuẩn bị các chương trình chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027; đôn đốc thu kinh phí, đoàn phí và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, LĐLĐ tỉnh đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ hạ tầng, nền tảng và cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi số; đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện để công đoàn thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh ghi nhận những kết quả LĐLĐ tỉnh đã đạt được trong 8 tháng năm 2026, đồng thời lưu ý một số hạn chế cần khắc phục, như sự phối hợp giữa doanh nghiệp và tổ chức công đoàn tại một số nơi chưa thực sự hiệu quả, vai trò của công đoàn chưa được phát huy đúng mức; chất lượng thỏa ước lao động tập thể chưa đồng đều, còn tình trạng sao chép, hình thức; tình trạng nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội vẫn xảy ra ở một số nơi; chuyển đổi số tại cơ sở còn chậm.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh nhấn mạnh, những tháng cuối năm, các cấp công đoàn cần tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Nâng cao chất lượng đối thoại, thương lượng, xây dựng thỏa ước lao động tập thể thực chất; chủ động nắm bắt tâm tư, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để vụ việc nhỏ tích tụ thành tranh chấp, đình công, ngừng việc.

Cùng với đó, cần tiếp tục củng cố, phát triển đoàn viên, công đoàn cơ sở; rà soát, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026. Công tác tuyên truyền cần làm rõ quyền lợi thiết thực của người lao động khi tham gia tổ chức công đoàn; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn thực tiễn cho đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở.

Đồng chí yêu cầu LĐLĐ tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số; khơi dậy, nhân rộng các phong trào thi đua, sáng kiến mang lại giá trị thiết thực cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng suất lao động.

Công đoàn cần chủ động phối hợp với chính quyền, các sở, ngành, cơ quan bảo hiểm và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh trong giám sát, giải quyết các vấn đề về tiền lương, bảo hiểm, an toàn lao động; sớm xây dựng, hoàn thiện các quy chế phối hợp; rà soát toàn bộ chỉ tiêu, sắp xếp tổ chức bộ máy, chủ động xây dựng dự toán tài chính và chương trình công tác năm 2027.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh động viên công nhân Công ty Cổ phần Tập đoàn CNC Tech.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh tặng quà người lao động Công ty Cổ phần Tập đoàn CNC Tech.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh tặng quà người lao động Công ty TNHH Nihon Plast Việt Nam.

Trước đó, đồng chí Bùi Thị Minh cùng lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã đến thăm, làm việc và tặng quà công nhân lao động tại Tập đoàn CNCTech và Công ty TNHH Nihon Plast Việt Nam, Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc.

Thúy Hường