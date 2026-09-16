Phú Thọ tăng cường quản lý thu, chi trong các cơ sở giáo dục

Để đảm bảo việc thu, quản lý, sử dụng các khoản thu được thống nhất, chặt chẽ theo đúng các quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện của người dân trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ đã ban hành Công văn số 4018/SGD&ĐT-KHTC hướng dẫn thực hiện công tác quản lý thu, chi năm học 2026-2027.

Theo đó, các cơ sở giáo dục công lập chỉ được tổ chức các khoản thu thuộc danh mục quy định tại Quyết định số 44/2026/QĐ-UBND, Quyết định số 2638/QĐ-UBND và văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo; không thỏa thuận hoặc đặt ra các khoản thu ngoài danh mục.

Thầy và trò Trường THPT Mỹ Văn, xã Vạn Xuân thi đua dạy tốt, học tốt.

Việc thu, chi phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, công khai, minh bạch. Trước khi thực hiện, các đơn vị phải xây dựng dự toán thu, chi đối với từng dịch vụ, bảo đảm tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương và khả năng đóng góp của người học.

Mức thu cụ thể do cơ sở giáo dục quyết định trên cơ sở thỏa thuận với cha mẹ hoặc người giám hộ của người học, nhưng không vượt quá mức thu tối đa quy định. Các khoản thu phải được quản lý, hạch toán, theo dõi riêng, sử dụng đúng mục đích; thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, thống kê, quyết toán và công khai tài chính theo quy định.

Trường hợp nội dung chi đã được ngân sách nhà nước bảo đảm hoặc bố trí từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác, cơ sở giáo dục phải xác định, giảm trừ phần kinh phí tương ứng khi xây dựng mức thu, bảo đảm không thu trùng chi phí đối với người học.

Việc tổ chức thực hiện các khoản thu phải được cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở giáo dục, cha mẹ học sinh và các tổ chức có liên quan giám sát, bảo đảm các khoản thu được quản lý, sử dụng đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực phục vụ hoạt động giáo dục.

Đối với việc huy động, vận động tài trợ, ủng hộ, các đơn vị thực hiện theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 3/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ phải bảo đảm tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc; không quy định mức tài trợ bình quân, mức tài trợ tối thiểu; không lợi dụng việc tài trợ để ép buộc đóng góp và không coi huy động tài trợ là điều kiện cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo.

Các khoản tài trợ phải được công bố, niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục; quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, không để thất thoát, lãng phí. Các đơn vị không tiếp nhận hiện vật không đáp ứng mục đích sử dụng, hiện vật độc hại, nguy hiểm đối với môi trường và sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên, người học.

Quy trình vận động, tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài trợ gồm: Xây dựng kế hoạch, lập dự toán chi tiết; trình thẩm định, phê duyệt và công khai kế hoạch sau khi được phê duyệt; thành lập Tổ tiếp nhận và tổ chức tiếp nhận tài trợ; lập kế hoạch sử dụng; báo cáo quyết toán và công khai kết quả. Trong đó, các trường mầm non, tiểu học, THCS trình UBND xã, phường thẩm định, phê duyệt; các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo trình Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đối với kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, thực hiện theo Điều 10, Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011. Các đơn vị tuyệt đối không lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định; không sử dụng danh nghĩa “quỹ lớp”, “quỹ phụ huynh” để vận động đóng góp không rõ mục đích hoặc chi các nội dung không đúng quy định.

Đối với cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, các đơn vị được chủ động xây dựng mức thu học phí và giá các dịch vụ khác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, trừ dịch vụ do Nhà nước định giá, bảo đảm bù đắp chi phí và có tích lũy theo quy định của Luật Giá. Các cơ sở phải công khai và chịu trách nhiệm giải trình về mức thu học phí, giá dịch vụ; thuyết minh các yếu tố cấu thành giá, lộ trình, tỷ lệ tăng học phí các năm tiếp theo, nhưng không quá 15% đối với giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và không quá 10% đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông.

Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác quản lý tài chính; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng danh nghĩa “quỹ lớp”, “quỹ phụ huynh” để vận động, thu, chi sai quy định. Nếu để xảy ra lạm thu hoặc các khoản thu, chi trái quy định, người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm.

Hải Yến