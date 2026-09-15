Tạo động lực học tập suốt đời từ cơ sở

Xã Thanh Sơn triển khai chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời đến năm 2030” nhằm xây dựng xã hội học tập, tạo cơ hội để người dân được học tập thường xuyên, liên tục, nâng cao kiến thức, kỹ năng mọi lúc, mọi nơi.

Học tập suốt đời được Trường THPT Thanh Sơn chú trọng triển khai.

Xác định học tập suốt đời là nhu cầu thiết yếu của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng, góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng xã hội học tập, Thanh Sơn đẩy mạnh tuyên truyền, đa dạng hình thức truyền thông, khuyến khích người dân hình thành thói quen tự học, học thường xuyên, học ở mọi lúc, mọi nơi.

Cùng với đó, hệ thống thư viện, nhà văn hóa được xác định là những không gian học tập gần gũi với cộng đồng. Xã chú trọng nâng cấp cơ sở vật chất và đa dạng hình thức sinh hoạt văn hóa, đổi mới hoạt động, bổ sung nguồn lực thông tin, tổ chức đọc sách, giới thiệu sách, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, thi bình sách, trao tặng sách. Một trong những mục tiêu đáng chú ý là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động thư viện. Xã tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ văn hóa, người làm công tác thư viện, quản lý nhà văn hóa và cộng tác viên cơ sở. Các trường học trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và phụ huynh về vai trò, ý nghĩa của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời; đồng thời kết hợp giáo dục trải nghiệm, giới thiệu di sản văn hóa và các trò chơi dân gian truyền thống...

Các trường học trên địa bàn xã Thanh Sơn đa dạng hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của việc học tập suốt đời trong cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Đồng chí Trần Thanh Tùng - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Thanh Sơn cho biết: Để chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời đến năm 2030” đạt hiệu quả, xã xây dựng mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 có 80% thư viện cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục khác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, tổ chức hoạt động phục vụ học tập. Số lượt người sử dụng thư viện để học tập, tìm kiếm thông tin, nâng cao hiểu biết tăng bình quân 10-15% mỗi năm. Tại khu dân cư, xã phấn đấu 100% nhà văn hóa - khu thể thao cấp thôn có câu lạc bộ, nhóm sở thích và thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm thu hút người dân tham gia sinh hoạt, giao lưu và học tập.

Hạnh Thúy