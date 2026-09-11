Phú Thọ nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp

Sáng 11/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ tổ chức hội nghị hướng dẫn tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm công lập sau sắp xếp.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trịnh Thế Truyền phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thực hiện chủ trương sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, tỉnh Phú Thọ đã sắp xếp từ 1.861 cơ sở giáo dục xuống còn 655 cơ sở, giảm 1.206 cơ sở, tương đương 64,8%. Sau sắp xếp, tổng số cán bộ quản lý giảm 3.220 người, tương đương 66,2%; số nhân viên kế toán, thủ quỹ, văn thư giảm 813 người, tương đương 33,7%.

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập sau sắp xếp; xây dựng quy chế làm việc của nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn và các chức danh tương đương trong năm học 2026-2027; thực hiện công tác bảo đảm chất lượng giáo dục, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia; quản trị dữ liệu, triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số; quản lý tài chính, cơ sở vật chất sau sắp xếp.

Những khó khăn, vướng mắc liên quan đến tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục cũng được trao đổi, giải đáp tại hội nghị.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng cán bộ quản lý các trường học trên địa bàn tỉnh tham gia hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Thế Truyền - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các xã, phường, đơn vị tiếp tục rà soát, kiện toàn việc phân công trong ban giám hiệu, bố trí phó hiệu trưởng phụ trách các phân hiệu; đánh giá tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ và báo cáo Sở xây dựng phương án điều động liên xã, phân công giáo viên dạy liên trường, bảo đảm yêu cầu chuyên môn.

Các địa phương, đơn vị cần rà soát cơ sở vật chất, phòng học làm căn cứ đề xuất đầu tư, mua sắm trang thiết bị; thực hiện nghiêm quy định về bàn giao, quản lý tài sản sau sắp xếp, không để xảy ra thất thoát, sai sót.

Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường khẩn trương ổn định tổ chức và hoạt động. Hiệu trưởng các trường cần trực tiếp rà soát tình hình tại từng phân hiệu, nắm chắc những vấn đề phát sinh để phân công nhiệm vụ phù hợp, bảo đảm đúng người, đúng việc và phát huy hiệu quả đội ngũ giáo viên.

Trước thực tế một số trường còn thiếu sách giáo khoa, đồng chí đề nghị từ năm học tới, các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm việc thống kê nhu cầu, đăng ký mua sách giáo khoa cho học sinh. Trước mắt, khẩn trương rà soát số đầu sách còn thiếu trong năm học này để có biện pháp khắc phục kịp thời, không làm ảnh hưởng đến việc học tập.

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về cắt giảm các cuộc thi, hồ sơ, sổ sách, hội họp và báo cáo trung gian. Các trường học, xã, phường không tự đặt thêm các cuộc thi; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước thay thế hồ sơ, sổ sách giấy bằng hồ sơ, sổ sách điện tử, góp phần giảm áp lực hành chính và nâng cao hiệu quả quản trị nhà trường.

Lê Minh