Giáo dục
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Rộn rã ngày khai trường trên quê hương đất Tổ

Sáng 5/9, trong tiết trời dịu mát của mùa Thu, hòa chung không khí rộn ràng của ngày khai giảng trên khắp mọi miền Tổ quốc, hơn một triệu học sinh, sinh viên Đất Tổ nô nức tựu trường, bước vào năm học mới 2026-2027.

Đây là năm học có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu mốc đầu tiên ngành Giáo dục Phú Thọ vận hành mô hình quản lý mới sau khi hoàn tất việc tinh gọn, sắp xếp mạng lưới trường, lớp.

Trong tiếng trống khai trường, sắc cờ hoa rực rỡ và những ánh mắt háo hức của học sinh, ngày hội đến trường trên quê hương Đất Tổ diễn ra tưng bừng, để lại nhiều cảm xúc và kỳ vọng về một năm học mới với những thành công mới.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ đã ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

Rộn rã ngày khai trường trên quê hương đất TổNiềm hân hoan của các em học sinh trong ngày khai trường.

Rộn rã ngày khai trường trên quê hương đất TổCô và trò thực hiện nghi lễ chào cờ.

Rộn rã ngày khai trường trên quê hương đất TổCác em học sinh chăm chú theo dõi, lắng nghe.

Rộn rã ngày khai trường trên quê hương đất TổHọc sinh khối 10 Trường THPT Hòa Bình trong ngày khai trường.

Rộn rã ngày khai trường trên quê hương đất TổSắc thắm quốc kỳ nhuộm đỏ sân trường trong ngày khai giảng.

Rộn rã ngày khai trường trên quê hương đất TổCác tiết mục văn nghệ đặc sắc, sôi động trong ngày khai trường tại Trường Tiểu học Việt Trì...

Rộn rã ngày khai trường trên quê hương đất Tổ ... và trường tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương.

Rộn rã ngày khai trường trên quê hương đất TổKhông khí khai giảng tràn đầy sức trẻ tại Trường Đại học Hùng Vương.

Rộn rã ngày khai trường trên quê hương đất TổCác bạn sinh viên cùng nhau lưu giữ những khoảnh khắc đẹp ngày khai giảng.

Nhóm Phóng viên Thời sự


Nhóm Phóng viên Thời sự

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Học sinh Đất Tổ Khai giảng Việt Trì Năm học mới Khoảnh khắc đẹp trường Tiểu học Phóng viên Ngành giáo dục Sinh viên
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