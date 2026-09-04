Năm học mới cùng khí thế mới

04/09/2026 18:17 GMT+7

baophutho.vn Ngày mai, 5/9/2026, cùng với học sinh cả nước, hơn 1 triệu học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh sẽ chính thức bước vào năm học mới 2026 - 2027. Đây là năm học có ý nghĩa đặc biệt khi ngành Giáo dục vừa triển khai sắp xếp mạng lưới trường lớp học theo hướng tinh gọn, hiệu quả, vừa đảm bảo các điều kiện nâng cao chất lượng dạy và học. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn tất, sẵn sàng để thầy và trò vững tin bước vào năm học mới với khí thế, quyết tâm mới, kỳ vọng một năm học gặt hái nhiều thành công.