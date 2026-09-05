Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ khai giảng năm học 2026 - 2027

Sáng 5/9, cùng với học sinh cả nước, hơn 1 triệu học sinh, sinh viên tỉnh Phú Thọ tưng bừng bước vào năm học mới 2026 - 2027. Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các sở, ngành đã tới dự, tặng hoa chúc mừng học sinh và giáo viên các trường. Đây là năm học có ý nghĩa đặc biệt - năm đầu tiên vận hành mô hình quản lý mới sau khi sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường học công lập.

* Tại Trường THCS Yên Lạc

Đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và tặng hoa chúc mừng Trường THCS Yên Lạc, xã Tam Hồng.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trường THCS Yên Lạc.

Được thành lập năm 1996, tiền thân là Trường Chuyên Yên Lạc, qua 30 năm xây dựng và phát triển, Trường THCS Yên Lạc không ngừng khẳng định chất lượng giáo dục bằng những thành tích nổi bật.

Năm học 2025-2026, chất lượng học sinh giỏi của trường xếp thứ 2 trong số 627 đơn vị trường học toàn tỉnh Phú Thọ. Trong kỳ thi vào lớp 10 THPT, nhà trường đạt thành tích xếp thứ 4 toàn tỉnh, có 52 học sinh đỗ vào các trường THPT chuyên, trong đó, 1 học sinh là Thủ khoa chuyên Tin, 2 học sinh là Á khoa chuyên Anh, chuyên Hóa của Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc. Bên cạnh đó, nhà trường có 1 giáo viên được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 3 giáo viên được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, 17 giáo viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Học sinh lớp 6 Trường THCS Yên Lạc hân hoan chào đón năm học mới.

Bước vào năm học 2026-2027, với 46 cán bộ, giáo viên, 963 học sinh cùng cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, Trường THCS Yên Lạc tiếp tục phát huy truyền thống, đặt mục tiêu giữ vững chất lượng giáo dục, xây dựng môi trường học tập tích cực và tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện.

* Tại Trường THCS Kim Bôi

Đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự khai giảng năm học mới tại Trường THCS Kim Bôi, xã Kim Bôi.

Sau sắp xếp, Trường THCS Kim Bôi có 1 điểm chính, 4 phân hiệu và 2 điểm trường, quy mô 70 lớp với trên 2.500 học sinh. Năm học 2026-2027, nhà trường đón 74 học sinh khối lớp 6.

Ngay sau khi được thành lập, nhà trường đã tập trung ổn định tổ chức, rà soát cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ dạy học tại các phân hiệu, điểm trường; kiện toàn các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể, phân công nhiệm vụ đối với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phù hợp với vị trí việc làm, năng lực và điều kiện thực tế; xây dựng quy chế làm việc, cơ chế phối hợp trong toàn trường.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lương Đức Minh trao tặng lẵng hoa chúc mừng nhà trường.

Với phương châm “không để việc sắp xếp trường lớp làm gián đoạn việc học tập, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích chính đáng của học sinh”, nhà trường quyết tâm bảo đảm mọi học sinh đều được học tập trong môi trường an toàn, thân thiện, bình đẳng và có cơ hội phát triển.

Nhân dịp này, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lương Đức Minh đã trao tặng lẵng hoa chúc mừng nhà trường và tặng quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

* Tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Đức Nhàn

Đồng chí Quách Thế Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đến dự và tặng lẵng hoa chúc mừng thầy và trò nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quách Thế Ngọc tặng hoa chúc mừng thầy và trò nhà trường.

Là trường thuộc địa bàn vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh, trên cơ sở sáp nhập 4 trường THCS, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Đức Nhàn có 1 điểm trường chính, 2 điểm trường và 1 phân hiệu cách điểm trường chính 20km.

Năm học 2026-2027, nhà trường có 433 học sinh với 19 lớp, 90% là con em đồng bào dân tộc. Mặc dù còn nhiều khó khăn, năm học này, cấp ủy, chính quyền địa phương và đồng bào dân tộc xã Đức Nhàn đặc biệt quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp học; chăm lo đời sống, cũng như bảo đảm các chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh vùng đặc biệt khó khăn.

Bám sát chủ đề của năm học “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, nhà trường chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao; quan tâm công tác bán trú; đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy.

Tại lễ khai giảng, các đại biểu, giáo viên và học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Đức Nhàn đã theo dõi truyền hình trực tiếp kết hợp trực tuyến trên toàn quốc Chương trình Lễ khai giảng năm học 2026-2027, điểm cầu trung tâm đặt tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, Lào Cai.

* Tại Trường THCS Bao La

Đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 tại Trường THCS Bao La (xã Bao La). Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành và xã Bao La.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn cùng lãnh đạo xã Bao La tặng hoa chúc mừng giáo viên và học sinh Trường THCS Bao La nhân dịp khai giảng năm học mới.

Trường THCS Bao La được thành lập trên cơ sở sáp nhập cấp THCS của các trường TH&THCS Mai Hịch, TH&THCS Xăm Khòe, TH&THCS Bao La. Sau sắp xếp, nhà trường tổ chức hoạt động tại 3 cơ sở, gồm trường chính và các phân hiệu xóm Chiềng Pùng, xóm Mường Hịch. Việc sắp xếp nhằm tạo điều kiện tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đội ngũ, cơ sở vật chất và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục THCS trên địa bàn xã.

Năm học 2025-2026, Trường THCS Bao La đạt nhiều kết quả đáng khích lệ: 95,9% học sinh hoàn thành chương trình THCS; 98,5% học sinh được lên lớp; 88,8% em đạt mức rèn luyện tốt. Trường có 99 học sinh đạt giải học sinh giỏi các môn văn hóa cấp xã, 53 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, 3 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Năm học 2026-2027, Trường THCS Bao La có 23 lớp với 701 học sinh (90,6% học sinh dân tộc thiểu số). Trong đó, trường chính 8 lớp, 209 học sinh; phân hiệu xóm Chiềng Pùng 8 lớp, 293 học sinh và phân hiệu xóm Mường Hịch 7 lớp, 199 học sinh.

Giáo viên và học sinh Trường THCS Bao La đón các em học sinh khối 6.

Bước vào năm học mới, Trường THCS Bao La tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, đổi mới phương pháp giảng dạy để phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; ứng dụng công nghệ trong giảng dạy và quản lý, sử dụng hiệu quả các nền tảng số trong quản lý điểm, hồ sơ, liên lạc. Đồng thời, chủ động xây dựng môi trường học tập thân thiện, an toàn thông qua các hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống; đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai, minh bạch trong công tác tài chính và tăng cường phối hợp để huy động các nguồn lực phát triển giáo dục.

* Tại Trường Tiểu học Lai Đồng

Đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 cùng thầy và trò Trường Tiểu học Lai Đồng - Phân hiệu 3, xã Lai Đồng. Cùng dự có đồng chí Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn tặng hoa chúc mừng Trường Tiểu học Lai Đồng.

Năm học mới đánh dấu chặng đường đặc biệt của nhà trường khi lần đầu vận hành sau sắp xếp 4 trường: Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Đồng Sơn, Tiểu học Kiệt Sơn, Tiểu học Lai Đồng và Tiểu học Tân Sơn.

Trên địa bàn miền núi rộng, các điểm trường cách xa nhau, trường có 47 lớp với 1.094 học sinh, trong đó, hơn 95% là học sinh dân tộc thiểu số; đội ngũ gồm 88 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Năm học vừa qua, các trường trước sắp xếp đều đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc; nhiều học sinh đạt kết quả cao tại các sân chơi về tiếng Việt, an toàn giao thông và văn hóa đọc.

Với chủ đề “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, năm học 2026-2027, nhà trường tập trung ổn định tổ chức sau sắp xếp, nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm học sinh ở các phân hiệu đều được quan tâm, tạo môi trường học tập an toàn, thân thiện và hạnh phúc.

Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Hồ Hồng Nguyên trao tặng biển tượng trưng với số tiền 370 triệu đồng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ.

Tại lễ khai giảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn tặng hoa, chúc thầy và trò nhà trường bước vào năm học mới với khí thế, quyết tâm và nhiều thành công mới. Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Hồ Hồng Nguyên tặng hoa và trao biển tượng trưng với số tiền 370 triệu đồng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn và Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Hồ Hồng Nguyên trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa nhân dịp khai giảng năm học mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn và Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Hồ Hồng Nguyên đã trao biển tượng trưng với phần quà trị giá 110 triệu đồng, gồm 50 suất học bổng (1 triệu đồng/suất), 1 tủ sách, 1.000 khăn quàng đỏ cho Trường Tiểu học Lai Đồng; trao tặng 30 xe đạp cho học sinh nhà trường.

* Tại Trường THCS Lương Khánh Thiện

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã đến dự Lễ khai giảng của Trường THCS Lương Khánh Thiện.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn dự khai giảng tại Trường THCS Lương Khánh Thiện.

Sau sắp xếp, Trường THCS Lương Khánh Thiện có 1 điểm trường chính và 1 phân hiệu với 25 lớp, gần 1.000 học sinh. 100% cán bộ quản lý, giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn. Điểm trung bình thi vào lớp 10 của học sinh nhà trường nhiều năm liền đứng đầu toàn xã, nằm trong top 10 toàn tỉnh; số học sinh trúng tuyển vào các trường THPT chuyên của Bộ và của tỉnh luôn ở mức cao.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn tặng hoa chúc mừng Trường THCS Lương Khánh Thiện khai giảng năm học 2026-2027.

Phát huy những kết quả đạt được, thầy và trò Trường THCS Lương Khánh Thiện bước vào năm học 2026-2027 với khí thế mới, quyết tâm mới và kỳ vọng gặt hái nhiều thành tích cao. Trường xác định sẽ tiếp tục đổi mới công tác quản trị, quản lý; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, phát huy năng lực, phẩm chất học sinh; chú trọng phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

* Tại Trường THPT Công nghiệp Việt Trì

Đại tá Lương Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã tới dự chung vui với thầy và trò Trường THPT Công nghiệp Việt Trì nhân dịp khai giảng năm học 2026-2027.

Đại tá Lương Thanh Hải tặng lẵng hoa chúc mừng thầy và trò Trường THPT Công nghiệp Việt Trì.

Những năm qua, Trường THPT Công nghiệp Việt Trì là một trong những đơn vị dẫn đầu về chất lượng giáo dục của tỉnh. Năm học 2025-2026, trường xếp thứ 12 toàn tỉnh trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh; xếp thứ 18/158 đơn vị dự thi về kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026; tỷ lệ học sinh đỗ đại học đạt gần 95%; có học sinh là thủ khoa toàn tỉnh, á khoa toàn quốc khối C00.

Năm học 2026-2027, Trường THPT Công nghiệp Việt Trì có 27 lớp với gần 1.200 học sinh; 68 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 100% có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn.

Lễ đón học sinh đầu cấp tại Trường THPT Công nghiệp Việt Trì.

Bước vào năm học mới, nhà trường tập trung trí tuệ, tâm huyết, sẵn sàng chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy và học để học sinh có cơ hội phát triển tối đa năng lực, phẩm chất cá nhân. Mỗi giáo viên tiếp tục là người truyền lửa, lấy sự tiến bộ của từng học sinh làm thước đo giá trị.

Đại tá Lương Thanh Hải tặng quà cho các giáo viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026

Nhân dịp này, Đại tá Lương Thanh Hải đã tặng hoa và quà chúc mừng Trường THPT Công nghiệp Việt Trì. Nhà trường cũng đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026.

Chương trình văn nghệ tại lễ khai giảng.

Lễ khai giảng tại trường THPT Công nghiệp Việt Trì diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi. Trong chương trình, giáo viên và học sinh nhà trường đã thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca và theo dõi trực tiếp Lễ khai giảng năm học mới, Lễ khánh thành các trường Phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.

* Tại Trường Tiểu học Lập Thạch

Đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đến dự, tặng hoa chúc mừng Lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường Tiểu học Lập Thạch.

Đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương tặng lẵng hoa chúc mừng Trường Tiểu học Lập Thạch.

Lãnh đạo xã Lập Thạch tặng lẵng hoa chúc mừng nhà trường.

Năm học vừa qua, Trường Tiểu học Lập Thạch đạt nhiều kết quả toàn diện, chất lượng giáo dục được nâng lên. Học sinh nhà trường đã đạt 27 huy chương, 91 giải quốc gia, 282 giải cấp tỉnh.

Năm học 2026-2027, với quy mô 55 lớp học và 1.681 học sinh; cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư, đội ngũ giáo viên tâm huyết, thầy và trò trường Tiểu học Lập Thạch quyết tâm thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện thành công chủ đề năm học “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”.

Trường Tiểu học Lập Thạch tham dự kết nối trực tuyến toàn quốc Lễ khai giảng năm học mới 2026 - 2027

Chương trình văn nghệ chào mừng năm học 2026-2027.

Tại buổi lễ, Trường Tiểu học Lập Thạch đã tham dự Lễ khai giảng kết nối trực tuyến toàn quốc và tổ chức biểu diễn các tiết mục văn nghệ chào mừng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, sẵn sàng tâm thế bước vào năm học mới với niền tin, khát vọng, quyết tâm đạt thành tích cao trong năm học 2026-2027.

* Tại Trường Tiểu học Đạo Trù

Đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo dự Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 và chung vui cùng thầy, trò Trường Tiểu học Đạo Trù.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải tặng hoa chúc mừng Trường Tiểu học Đạo Trù nhân dịp khai giảng năm học mới.

Trường Tiểu học Đạo Trù được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị: Tiểu học Yên Dương, Tiểu học Vĩnh Thành, Tiểu học Đồng Tiến và Tiểu học Tân Đồng.

Bước vào năm học đầu tiên trong mô hình mới, trường có quy mô 74 lớp với 2.147 học sinh (trong đó, có 425 học sinh lớp 1) và 131 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Sau sáp nhập, Ban Giám hiệu nhà trường đã khẩn trương ổn định tổ chức, chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, bảo đảm hoạt động dạy học thông suốt tại các điểm trường và giữ vững quyền lợi học tập của học sinh.

Tiết mục văn nghệ của học sinh Trường Tiểu học Đạo Trù trong ngày khai giảng năm học mới.

Với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới và hiệu quả”, năm học 2026-2027, nhà trường quyết tâm xóa bỏ khoảng cách giữa điểm chính và các phân hiệu, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng môi trường “Trường học hạnh phúc”, lấy học sinh làm trung tâm của mọi sự đổi mới.

Tại lễ khai giảng, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải trao tặng lẵng hoa tươi thắm, chúc tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Đạo Trù phát huy truyền thống dạy tốt - học tốt, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học mới.

* Tại Trường THPT Lê Xoay

Trường THPT Lê Xoay, xã Vĩnh Tường đã tổ chức khai giảng năm học mới 2026-2027. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh; Hà Văn Quyết - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Tường.

Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Văn Thắng tặng hoa chúc mừng Trường THPT Lê Xoay.

Trường THPT Lê Xoay đã có truyền thống 63 năm xây dựng và phát triển. Nhà trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 (lần 2 năm 2022); đã từng được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT; nhiều năm là đơn vị lá cờ đầu bậc THPT của tỉnh. Từ năm 2020 đến nay, trường liên tục đạt Tập thể lao động xuất sắc, được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Năm học 2025-2026, trường tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, là đơn vị dẫn đầu các trường THPT không chuyên của tỉnh Phú Thọ. Toàn trường có 45 lớp với gần 2.000 học sinh, 110 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Kết quả thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh, trường có 106 học sinh đoạt giải; 100% học sinh tốt nghiệp THPT với điểm trung bình các môn đạt 7,25 điểm (là 1 trong 3 trường không chuyên khối THPT có kết quả cao nhất toàn tỉnh); 95,83% học sinh tốt nghiệp đỗ đại học nguyện vọng 1.

Học sinh khối 12, Trường THPT Lê Xoay hân hoan trong ngày khai giảng năm học mới.

Năm học 2026-2027, toàn trường có 45 lớp với gần 2.000 học sinh, trong đó 675 học sinh lớp 10. Trường phấn đấu 100% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT và trúng tuyển đại học nguyện vọng 1; duy trì số lượng học sinh giỏi trong nhóm dẫn đầu các trường THPT không chuyên của tỉnh...

Để đạt mục tiêu đề ra, nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học; duy trì nền nếp, kỷ cương, tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử và thể chất cho học sinh; bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; hướng tới xây dựng trường THPT chất lượng cao của tỉnh và khu vực.

* Tại Trường THPT Xuân Hòa

Đồng chí Nguyễn Việt Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa đã dự Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 tại Trường THPT Xuân Hòa. Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Sở GD&ĐT, phường Xuân Hòa.

Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa Nguyễn Việt Phương tặng hoa chúc mừng Trường THPT Xuân Hòa.

Năm học 2025-2026, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Xuân Hòa đã khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên, đạt được nhiều thành tích cao trong công tác giáo dục. 100% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT; 92% học sinh đỗ đại học theo nguyện vọng 1.

Năm học 2026-2027, Trường THPT Xuân Hòa có 30 lớp với hơn 1.300 học sinh. Với mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành Giáo dục. Tăng cường kỷ cương, nền nếp, đổi mới sáng tạo để nâng cao chất lượng dạy và học. Thực hiện tốt chương trình đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng mũi nhọn và tốt nghiệp THPT năm 2027 theo đúng chủ đề của năm học “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”.

Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa Nguyễn Việt Phương tặng hoa chúc mừng Trường THCS Phúc Yên, phường Phúc Yên.

Nhân dịp khai giảng năm học mới, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa đã đến tặng hoa, chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THCS Phúc Yên, phường Phúc Yên; động viên thầy và trò nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, đạt nhiều thành tích trong năm học 2026-2027.

* Tại Trường Trung học cơ sở Hòa Bình

Trường THCS Hòa Bình, phường Hoà Bình đã tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2026- 2027. Đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Bình dự và chúc mừng thầy, trò nhà trường.

Bí thư Đảng ủy phường Hoà Bình Nguyễn Đức Dũng tặng hoa chúc mừng Trường THCS Hòa Bình nhân dịp khai giảng năm học mới.

Trường THCS Hoà Bình được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 trường THCS Lê Quý Đôn, THCS Đồng Tiến, THCS Lý Tự Trọng và cấp THCS của các trường TH&THCS Quỳnh Lâm, TH&THCS Thịnh Lang. Nhà trường hiện có 1 cơ sở chính, 3 phân hiệu và 1 điểm trường, với 66 lớp, 2.570 học sinh. Năm học 2026-2027, nhà trường chào đón 621 học sinh khối lớp 6.

Trường THCS Hòa Bình chào đón học sinh khối lớp 6.

Năm học 2026-2027, Trường THCS Hòa Bình đặt ra mục tiêu khẩn trương ổn định tổ chức, thống nhất hoạt động chuyên môn. Phát huy hiệu quả đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ, kinh nghiệm và cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng khang trang, đồng bộ. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh chuyển đổi số, giáo dục STEM và bảo đảm điều kiện học tập đồng đều giữa các cơ sở.

Trường THCS Hoà Bình phấn đấu trở thành một trong những trường THCS chất lượng cao của địa phương và của tỉnh. Qua đó, góp phần xây dựng nền giáo dục hiện đại, công bằng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới.

* Tại Trường Tiểu học Liên Châu

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Liên Châu, xã Liên Châu. Cùng dự có đồng chí Phan Thế Huy - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Liên Châu; đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm tặng hoa chúc mừng Trường Tiểu học Liên Châu.

Trường Tiểu học Liên Châu hiện có 1 điểm trường chính, 3 phân hiệu với 75 lớp học, gần 2.400 học sinh và 140 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Năm học 2025-2026, nhà trường đạt nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, nhờ làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, cơ sở vật chất, khuôn viên nhà trường ngày càng khang trang, sạch đẹp, đáp ứng tốt nhu cầu giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm (áo dài xanh) thực hiện nghi thức đón học sinh lớp 1.

Năm học 2026-2027, với mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục “an toàn, thân thiện, hạnh phúc, kỷ cương, chất lượng”, Trường Tiểu học Liên Châu tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học. Tăng cường giáo dục toàn diện “đức - trí - thể - mỹ” cho học sinh. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, phát triển năng lực nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đóng góp vào thành tích chung của ngành GD&ĐT tỉnh Phú Thọ.

* Tại Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc và Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp

Đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã dự, tặng hoa chúc mừng Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc và Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga tặng hoa chúc mừng Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc.

Trải qua 29 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc đã khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục chất lượng cao của tỉnh. Năm học 2026-2027, nhà trường có 44 lớp với 1.545 học sinh. Nhà trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3, đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và có điểm trung bình xét tốt nghiệp xếp thứ nhất toàn tỉnh.

Chất lượng giáo dục mũi nhọn của nhà trường được duy trì và khẳng định qua nhiều năm. Học sinh nhà trường đã giành được 34 huy chương Olympic khu vực và quốc tế; 1.836 giải học sinh giỏi cấp quốc gia các môn văn hóa; 14 giải tại các cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và 1 giải Nhất tại cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp cấp quốc gia.

Riêng năm học 2025-2026, có 118/128 học sinh dự thi học sinh giỏi quốc gia đạt giải, đạt 92,2%. Đặc biệt, trường có học sinh giành Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế, học sinh tham dự Olympic Toán châu Á và Olympic Thiên văn quốc tế.

Các học sinh Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc trong lễ khai giảng.

Cùng với giáo dục mũi nhọn, chất lượng giáo dục đại trà của trường tiếp tục được duy trì ở mức cao. Năm học 2025-2026, 100% học sinh lớp 12 trúng tuyển đại học.

Năm học 2026-2027, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc đặt mục tiêu xây dựng trường học thông minh, tiệm cận chuẩn quốc tế; trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu. Đồng thời, tăng cường giáo dục STEM, STEAM, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động giáo dục.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga đã tới dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp.

Các đại biểu dự lễ khai giảng.

Tính đến tháng 9/2026, Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp được công nhận là một trong những trường cao đẳng chất lượng cao đầu tiên của cả nước theo Quyết định số 533/QĐ-BGDĐT của Bộ GD&ĐT.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga tặng hoa chúc mừng Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp.

Bước vào năm học 2026-2027, nhà trường tiếp tục khẳng định chất lượng đào tạo khi hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh ở cả hệ cao đẳng và trung cấp, đồng thời kiểm định thành công theo chu kỳ các chương trình đào tạo nghề trọng điểm đạt chuẩn quốc tế. Nhà trường đưa vào áp dụng mô hình liên kết đào tạo tích hợp công nghệ AI, triển khai chương trình du học nghề “2+1” phối hợp với Nhật Bản và mở rộng hợp tác với các tập đoàn công nghiệp lớn.

Với những kết quả đạt được, Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp xác định tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển theo hướng hiện đại, từng bước khẳng định vị thế của trường cao đẳng chất lượng cao trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

Đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp trao học bổng dành cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp.

Nhân dịp này, 5 doanh nghiệp đã trao 140 triệu đồng học bổng dành cho học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp. ViettinBank hỗ trợ nhà trường phần mềm thu học phí trị giá 90 triệu đồng.

* Tại Trường THCS Vĩnh Phú

Cùng với học sinh cả nước, giáo viên và học sinh Trường THCS Vĩnh Phú, xã Vĩnh Phú đã phấn khởi bước vào năm học 2026-2027. Đây là lễ khai giảng đầu tiên của trường sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập 6 trường THCS trên địa bàn xã.

Trường THCS Vĩnh Phú được thành lập trên cơ sở sáp nhập 6 đơn vị trường học gồm: Trường THCS Vĩnh Thịnh, Trường THCS An Tường, Trường THCS Lý Nhân, Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, Trường THCS Phú Đa và Trường THCS Vĩnh Ninh.

Sau sáp nhập, trường có 1 cơ sở chính, 4 phân hiệu và 1 điểm trường, với quy mô 82 lớp và 3.212 học sinh. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường gồm 164 người, trong đó có 6 cán bộ quản lý, 138 giáo viên trực tiếp giảng dạy và 20 nhân viên. 100% cán bộ quản lý và giáo viên đạt trình độ chuẩn trở lên.

Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT tặng hoa chúc mừng Trường THCS Vĩnh Phú nhân dịp năm học mới.

Năm học 2025-2026, toàn trường có 3.075 học sinh được đánh giá cuối năm; 3.069 em hoàn thành chương trình lớp học, đạt 99,80%; có 640/640 học sinh lớp 9 hoàn thành chương trình giáo dục THCS. Toàn trường có 787 học sinh được tuyên dương, khen thưởng cuối năm. Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027, có 488/639 học sinh trúng tuyển vào các trường THPT công lập, đạt 76,37%.

Giáo dục mũi nhọn cũng đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, nhà trường có 31/50 học sinh đoạt giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 9 giải Ba và 19 giải Khuyến khích, xếp thứ 29/148 xã, phường trong toàn tỉnh. Trong các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật, khởi nghiệp và sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng, học sinh nhà trường đạt nhiều giải thưởng. Hoạt động thể dục thể thao cũng đạt thành tích nổi bật với 212 lượt giải tại Hội khỏe Phù Đổng cấp xã và 12 huy chương tại các giải cấp tỉnh.

Trường THCS Vĩnh Phú tổ chức lễ đón học sinh đầu cấp trong lễ khai giảng.

Bước vào năm học 2026-2027, Trường THCS Vĩnh Phú xác định nhiệm vụ trọng tâm là nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất; phát huy truyền thống của 6 đơn vị tiền thân; giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, thể chất, văn hóa, văn nghệ và phát triển toàn diện học sinh. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên tâm huyết, trách nhiệm, sáng tạo.

Thầy và trò Trường THCS Vĩnh Phú cùng tham dự Lễ khai giảng tại các điểm cầu truyền hình trên cả nước.

Trong chương trình, nhà trường đã kết nối với cầu truyền hình trực tiếp Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, đồng thời đánh trống khai giảng năm học mới.

P.V