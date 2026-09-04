Chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ lễ khai giảng, tạo không khí phấn khởi cho cán bộ, giáo viên và học sinh bước vào năm học mới

Sáng 4/9, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 tại Trường THCS Đan Thượng (xã Đan Thượng) và Trường THPT Hạ Hòa (xã Hạ Hòa). Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại Trường THCS Đan Thượng và Trường THPT Hạ Hoà, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, khu vực tổ chức lễ khai giảng, phòng học và các điều kiện phục vụ học tập, sinh hoạt của học sinh.

Theo đó, Trường THCS Đan Thượng được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 trường, hiện có 40 lớp với 1.528 học sinh. Ngay sau sắp xếp, nhà trường đã kiện toàn tổ chức, bố trí đội ngũ, chuẩn bị cơ sở vật chất, bảo đảm các điều kiện cho năm học mới.

Trường THPT Hạ Hòa hiện có 23 lớp với 1.027 học sinh và 62 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Nhà trường cũng đã hoàn thành rà soát, sửa chữa cơ sở vật chất, vệ sinh trường lớp, sẵn sàng cho năm học 2026 - 2027.

Đến nay, công tác chuẩn bị các điều kiện để tổ chức lễ khai giảng và triển khai nhiệm vụ năm học mới tại Trường THCS Đan Thượng và Trường THPT Hạ Hòa cơ bản hoàn tất, sẵn sàng bước vào năm học mới với tinh thần chủ động, nghiêm túc và quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh cùng các đại biểu thăm, kiểm tra cơ sở vật chất lớp học tại Trường THCS Đan Thượng.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh đánh giá cao sự chủ động, phối hợp của chính quyền địa phương và nhà trường trong công tác chuẩn bị các điều kiện đón học sinh bước vào năm học mới.

Nhấn mạnh việc sắp xếp các cơ sở giáo dục là chủ trương đúng đắn, phù hợp yêu cầu thực tiễn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh ghi nhận sự chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các nhà trường trong tổ chức thực hiện, tạo đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, giáo viên.

Đồng chí đề nghị các nhà trường tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng, giữ vững đoàn kết, thống nhất, coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt trong năm học đầu tiên sau sắp xếp.

Đặc biệt, bên cạnh đổi mới quản trị cần phân công rõ người, rõ việc, bảo đảm hoạt động giữa trường chính và các phân hiệu thông suốt, không để việc sắp xếp ảnh hưởng đến tâm lý, quyền lợi và việc học tập của học sinh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh cùng các đại biểu kiểm tra thực tế tại phòng thực hành giáo dục STEM chuẩn quốc tế của Trường THPT Hạ Hòa.

Các nhà trường tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và cấp ủy, chính quyền địa phương; triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học, chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, kỹ năng cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn.

Các địa phương, nhà trường phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ từng phần việc, chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 bảo đảm các hoạt động diễn ra trang trọng, an toàn, thiết thực, tạo không khí phấn khởi cho cán bộ, giáo viên và học sinh bước vào năm học mới.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của các nhà trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, các địa phương khẩn trương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất; ưu tiên nguồn lực bảo đảm các điều kiện dạy và học cho các nhà trường.

Lê Hoàng