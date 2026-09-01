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Ban Chỉ huy quân sự xã Phú Mỹ luyện tập phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cơ quan

Nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, chủ động xử lý hiệu quả các tình huống, ngày 1/9, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) xã Phú Mỹ tổ chức luyện tập phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cơ quan, góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Nhân dân vui đón Quốc khánh 2/9.

Ban Chỉ huy quân sự xã Phú Mỹ luyện tập phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cơ quanĐại diện Ban CHQS xã Phú Mỹ thông qua phương án luyện tập.

Tham gia luyện tập có cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã và Trung đội Dân quân cơ động xã Phú Mỹ.

Nội dung tập trung vào xử trí các tình huống giả định như: Kẻ gian đột nhập cơ quan lấy cắp vũ khí, tài liệu; quần chúng nhân dân bị kích động, tụ tập, biểu tình; phát hiện phương tiện bay không người lái thả truyền đơn, phương tiện bay mang chất nổ, chất cháy, chất hóa học...

Ban Chỉ huy quân sự xã Phú Mỹ luyện tập phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cơ quan

Ban Chỉ huy quân sự xã Phú Mỹ luyện tập phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cơ quanCác lực lượng tham gia luyện tập theo tình huống đã chấp hành nghiêm quy định, thực hiện đúng nội dung và đảm bảo an toàn.

Trong quá trình luyện tập, cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia đã chấp hành nghiêm các quy định, vận dụng linh hoạt phương án, thực hiện đúng nội dung, trình tự, bảo đảm an toàn. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực tổ chức chỉ huy, khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Thông qua luyện tập, Ban CHQS xã Phú Mỹ đánh giá thực chất khả năng tổ chức chỉ huy, điều hành và xử lý tình huống; kịp thời bổ sung, điều chỉnh những nội dung còn hạn chế trong phương án sẵn sàng chiến đấu. Qua đó, bảo đảm lực lượng luôn chủ động, sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Huy Thắng


Huy Thắng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Sẵn sàng chiến đấu Phương án An ninh chính trị tình huống Quân sự Phương tiện Không người lái Quốc khánh 2/9 Xử lý Quy định
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