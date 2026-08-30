Phường Nông Trang hưởng ứng sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026

Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh 2/9, sáng 30/8, UBND phường Nông Trang tổ chức hoạt động hưởng ứng sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026.

Chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 do Báo Nhân Dân khởi xướng và phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức. Đây là chiến dịch có quy mô toàn quốc, xác định mục tiêu “10 tỷ bước xanh - Vì Việt Nam vững bền”, với chuỗi hoạt động hướng tới việc thiết lập Kỷ lục Guinness thế giới về sự kiện đi bộ vì môi trường có số lượng người tham gia lớn nhất.

Đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân phường Nông Trang tham gia chương trình đi bộ hưởng ứng sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026.

Để chương trình lan tỏa sâu rộng, trước đó, phường Nông Trang đã tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang, các cơ quan, trường học, doanh nghiệp và đông đảo Nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng. Bắt đầu từ việc đơn giản là đăng ký tham gia trên website của chương trình, sau đó duy trì việc đi bộ, cập nhật số bước chân, từ đó góp phần tăng số lượng người và tổng số bước chân tham gia chương trình.

Cùng với đó, địa phương còn vận động người dân mặc áo cờ đỏ sao vàng khi tham gia các hoạt động tập trung, tạo không khí trang nghiêm, sôi nổi, thể hiện tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc.

Đông đảo người dân phường Nông Trang tham gia chương trình đi bộ tập trung, thiết thực hưởng ứng sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 quy mô toàn quốc.

Với thông điệp “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 là dịp để mỗi người dân phường Nông Trang vừa rèn luyện sức khỏe vừa lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Từ đó, đóng góp những bước chân của mình vào hành trình chung của đất nước, thể hiện mạnh mẽ thông điệp về lối sống xanh, chung tay bảo vệ môi trường và kiến tạo tương lai bền vững.

Mạnh Quân - Trung Kiên