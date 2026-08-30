Bộ Y tế yêu cầu Shopee gỡ bỏ thông tin 11 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa yêu cầu sàn thương mại điện tử Shopee ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin đối với 11 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe có số Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm không đúng với hồ sơ đã được cơ quan này cấp. Đồng thời, đề nghị kiểm tra Siêu thị Ba Lan và Công ty vận chuyển TRON.

Ảnh minh họa: Chi Mai

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa yêu cầu sàn thương mại điện tử Shopee ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin đối với 11 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe có số Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm không đúng với hồ sơ đã được cơ quan này cấp. Đồng thời, Sở Y tế Hà Nội được đề nghị kiểm tra Siêu thị Ba Lan và Công ty vận chuyển TRON.

Theo Cục An toàn thực phẩm, cơ quan này nhận được đơn tố cáo của công dân liên quan dấu hiệu buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng xách tay tại cửa hàng Siêu thị Ba Lan và việc nhập lậu hàng của Công ty vận chuyển TRON.

Qua rà soát các sản phẩm được nêu trong đơn, Cục An toàn thực phẩm xác định có 11 trường hợp sử dụng số Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm không đúng với sản phẩm đã được cơ quan này cấp giấy tiếp nhận. Các sản phẩm này được phản ánh đang quảng cáo và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Shopee.

Trong danh sách được Cục An toàn thực phẩm rà soát cho thấy, nhiều sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe mang thương hiệu Ostrovit được phản ánh sử dụng số giấy công bố không trùng khớp với sản phẩm mà Cục An toàn thực phẩm cấp theo số giấy tương ứng.

Cụ thể, số giấy 1648/2021/ĐKSP được phản ánh gắn với các sản phẩm Creatine Ostrovit, Creatine monohydrate và Magnesium citrate 400mg + B6. Tuy nhiên, theo hồ sơ của Cục, số giấy này thuộc sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Elasten, do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Elasten Việt Nam công bố.

Tương tự, số giấy 5221/2024/ĐKSP được phản ánh gắn với Ostrovit Omega 3 D3 + K2, trong khi sản phẩm được Cục cấp theo số giấy này là Calci Lipocan Brios; Số 186/2024/ĐKSP được phản ánh gắn với Ostrovit Vitamin D3 4000 + K2, nhưng hồ sơ của Cục thể hiện đây là sản phẩm Mỡ máu TW3.

Một số trường hợp khác cũng có sự không trùng khớp. Số giấy 4245/2023/ATTP-XNCB được phản ánh gắn với Caffeine 200mg, trong khi hồ sơ được cấp là STAR MEN. Số 7742/2024/ĐKSP được phản ánh gắn với Ostrovit Zinc Picolinate, nhưng sản phẩm được cấp theo số giấy là OSTROVIT® OMEGA 3 EXTREME.

Danh sách còn có các sản phẩm như CLA+Greentea+L-Carnitine, ZMAdvanced, Ostrovit Ashwagandha vege và Ostrovit L-theanine.

Đề nghị Hà Nội kiểm tra Siêu thị Ba Lan, Công ty vận chuyển TRON

Với những dấu hiệu trên, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản đề nghị Sở Y tế Hà Nội khẩn trương chỉ đạo kiểm tra Siêu thị Ba Lan và Công ty vận chuyển TRON.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc nhập khẩu, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm và xử lý nghiêm các vi phạm nếu được phát hiện. Cục An toàn thực phẩm đề nghị kết quả kiểm tra phải được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đặc biệt, nếu quá trình kiểm tra phát hiện dấu hiệu vi phạm hình sự, Cục đề nghị chuyển vụ việc đến cơ quan Công an để xử lý theo quy định.

Sở Y tế Hà Nội được yêu cầu báo cáo kết quả kiểm tra về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 15/9/2026.

Yêu cầu sàn thương mại điện tử gỡ sản phẩm

Cùng với việc yêu cầu Sở Y tế Hà Nội kiểm tra Siêu thị Ba Lan, Công ty vận chuyển TRON, Cục An toàn thực phẩm cũng đã có văn bản đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) tiếp tục thông báo tới các sàn thương mại điện tử và các gian hàng kinh doanh trên sàn, trong đó có Shopee, Lazada, yêu cầu ngừng kinh doanh các sản phẩm vi phạm, gỡ bỏ thông tin liên quan và xử lý theo quy định.

Riêng đối với Shopee, Cục An toàn thực phẩm cho biết, các sản phẩm nằm trong danh sách 11 trường hợp được phát hiện đang được quảng cáo, kinh doanh trên sàn Shopee. Theo đó, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương rà soát hoạt động kinh doanh, giao dịch điện tử đối với thực phẩm chức năng, chỉ kinh doanh những sản phẩm đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc được công bố trên hệ thống dữ liệu về an toàn thực phẩm theo quy định.

Cục cũng yêu cầu Shopee ngừng ngay việc kinh doanh và gỡ bỏ thông tin đối với các sản phẩm nằm trong danh sách 11 sản phẩm được xác định có thông tin công bố không khớp; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 10/9/2026.

11 giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm không đúng với giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đã được Cục An toàn thực phẩm cấp. Ảnh chụp màn hình

Theo nhandan.vn