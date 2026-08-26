Tháo gỡ khó khăn về nhân lực y tế tuyến cơ sở

Tuyến y tế cơ sở từ lâu được xác định là “xương sống” của hệ thống y tế, là “người gác cổng” trực tiếp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe ban đầu cho Nhân dân. Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định chuyển giao nguyên trạng 494 Trạm Y tế (TYT) về UBND xã quản lý, sắp xếp, sáp nhập thành 148 TYT xã, phường. Bước ngoặt về tổ chức bộ máy đã mở ra nhiều thời cơ, song cũng đặt ra những thách thức trong việc bảo đảm nguồn nhân lực y tế - yếu tố cốt lõi quyết định chất lượng phục vụ Nhân dân.

Ngay sau khi tiếp nhận chuyển giao, đội ngũ viên chức, người lao động tại các TYT trên địa bàn tỉnh được bố trí làm việc ổn định, bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động chuyên môn và dịch vụ y tế cơ bản cho người dân. Việc chuyển giao thông suốt giúp mạng lưới y tế cơ sở duy trì hiệu quả công tác khám, chữa bệnh ban đầu, y tế dự phòng, phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và các chương trình mục tiêu y tế. Cùng với đó, lực lượng nhân viên y tế thôn, tổ dân phố, cô đỡ thôn bản và cộng tác viên dân số tiếp tục được duy trì rộng khắp, đóng vai trò là “cánh tay nối dài” của ngành Y tế trong truyền thông, giáo dục sức khỏe, quản lý sức khỏe cộng đồng ngay từ địa bàn dân cư.

Tính đến tháng 6/2026, toàn tỉnh có 3.416 viên chức đang công tác tại các TYT, gồm 520 bác sĩ và bác sĩ y học dự phòng, 139 nhân viên y tế công cộng, 795 y sĩ, 851 điều dưỡng, 489 dược sĩ, 336 hộ sinh, 16 kỹ thuật y cùng 270 cán bộ thuộc các chuyên ngành khác. Trình độ chuyên môn từng bước được chuẩn hóa, tỷ lệ viên chức có trình độ đại học, sau đại học ngày càng tăng, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Cán bộ, nhân viên Trạm Y tế xã Võ Miếu hiện phải kiêm nhiệm nhiều công việc để bảo đảm duy trì hoạt động chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

Tuy nhiên, việc bố trí nhân lực tại các TYT vẫn còn tình trạng “thừa - thiếu” cục bộ, số lượng và cơ cấu nhân lực chưa đáp ứng định mức quy định. Đáng chú ý, khoảng cách về nguồn nhân lực giữa khu vực trung tâm với các xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn vẫn còn khá lớn.

Theo mục tiêu Nghị quyết số 72-NQ/TW, đến năm 2027, mỗi TYT phải có ít nhất 4 - 5 bác sĩ. Trong khi đó, nhiều địa phương đang gặp khó khăn trong việc thu hút, bố trí đủ bác sĩ cho tuyến cơ sở.

Thực tế tại TYT xã Võ Miếu là một ví dụ. Dù luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ chuyên môn từ tuyến trên và nỗ lực duy trì hoạt động khám, chữa bệnh cho Nhân dân trên địa bàn miền núi, việc bảo đảm đủ bác sĩ cơ hữu và cơ cấu nhân lực theo định mức vẫn là bài toán khó.

Bác sĩ CKI Trần Anh Đức- Giám đốc TYT xã Võ Miếu cho biết: “Sau sáp nhập, địa bàn xã rộng hơn với gần 28.800 nhân khẩu. TYT hiện có 25 viên chức, trong đó có 2 bác sĩ. Căn cứ Thông tư số 43 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TYT xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, TYT xã Võ Miếu thuộc vùng 2 và hiện thiếu 8 cán bộ, nhân viên y tế ở các vị trí bác sĩ, công nghệ thông tin, hành chính, nghiệp vụ. Để duy trì hoạt động, cán bộ, nhân viên của Trạm phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ”.

Trạm Y tế xã Tam Dương Bắc hiện thiếu 5 viên chức so với định biên được giao.

Nhằm bảo đảm nguồn nhân lực cho tuyến y tế cơ sở, ngành Y tế phối hợp với các địa phương rà soát nhu cầu bác sĩ tại từng TYT để có phương án bố trí phù hợp; ưu tiên bổ sung bác sĩ cho những địa bàn còn thiếu, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Tuy nhiên, nguồn bác sĩ tuyển dụng mới còn hạn chế, trong khi nhu cầu bổ sung cho tuyến cơ sở lớn, khiến việc bảo đảm đủ bác sĩ theo mục tiêu Nghị quyết số 72-NQ/TW vẫn còn nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, các chính sách thu hút, đãi ngộ đối với nhân viên y tế cơ sở hiện hành chưa tạo được sức hấp dẫn đủ lớn để thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao làm việc lâu dài tại tuyến cơ sở.

Thời gian tới, Sở Y tế tiếp tục phối hợp với các địa phương rà soát, củng cố mạng lưới y tế cơ sở; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường đào tạo, chỉ đạo tuyến; đồng thời đề xuất hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm từng bước giải quyết khó khăn về nhân lực, đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Hồng Nhung