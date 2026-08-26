Trên 200 nhân viên y tế được tập huấn nhận diện nhu cầu của trẻ khuyết tật

Ngày 26/8, Trung tâm II - Trực tiếp hỗ trợ trẻ khuyết tật, Hội Cứu trợ trẻ tàn tật Việt Nam phối hợp với Sở Y tế Phú Thọ và Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc tổ chức chương trình tập huấn “Nhận diện nhu cầu của trẻ khuyết tật, khám sàng lọc cho trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Phú Thọ năm 2026”.

Toàn cảnh chương trình tập huấn.

Trong thời gian tập huấn, hơn 200 cán bộ, nhân viên y tế ở các trạm y tế, đơn vị chăm sóc trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh được phổ biến các kiến thức, kỹ năng về nhận diện nhu cầu của trẻ khuyết tật, phát hiện các dấu hiệu cần quan tâm, xác định các nhu cầu hỗ trợ khác như dụng cụ trợ giúp, môi trường giáo dục hòa nhập, phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng... để vận dụng vào thực tiễn công việc.

Bên cạnh phần lý thuyết, các học viên được tham gia thực hành nhận diện, phân loại mức độ khuyết tật thông qua các hình ảnh, tình huống minh họa. Qua đó nâng cao kỹ năng phát hiện sớm và tư vấn cho gia đình trẻ.

Đại diện Trung tâm II, Hội Cứu trợ trẻ tàn tật Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Chương trình tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng trong nhận diện nhu cầu trẻ khuyết tật; tạo điều kiện để các em có hoàn cảnh khó khăn được khám, tư vấn, sàng lọc và tiếp cận các phương pháp điều trị, phẫu thuật, phục hồi chức năng phù hợp. Đây cũng là hoạt động thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức và cộng đồng, nhằm chung tay giúp đỡ trẻ em khuyết tật có điều kiện phát triển và hòa nhập cộng đồng.

Thu Hoài