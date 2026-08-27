Xã Tề Lỗ khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho Nhân dân

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Ngày 27/8, UBND xã Tề Lỗ phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho Nhân dân.
Các y, bác sĩ đo huyết áp, kiểm tra sức khỏe miễn phí cho người dân.
Dự kiến trong 2 ngày 27-28/8, hơn 800 lượt người dân thuộc các đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và từ đầu năm đến nay chưa đi khám sức khỏe tại các cơ sở y tế sẽ được khám sức khỏe tổng quát: Đo thể lực; khám tai, mũi, họng; khám răng, hàm, mặt; khám mắt; khám phụ sản (đối với nữ); khám nội, khám ngoại; lấy mẫu máu xét nghiệm...
Người dân cũng được tư vấn chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt, hướng dẫn theo dõi sức khỏe và phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ để có biện pháp điều trị phù hợp.
Người dân xã Tề Lỗ được các bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc khám các chuyên khoa.
Năm 2026, xã Tề Lỗ đặt mục tiêu tổ chức khám cho 100% đối tượng với trên 7.000 lượt người. Thông tin, kết quả khám được kết nối, liên thông theo quy định, từng bước hình thành dữ liệu phục vụ theo dõi và quản lý sức khỏe người dân liên tục theo vòng đời.
Việc tổ chức khám theo từng địa bàn dân cư tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế, rà soát, phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe và nâng cao hiệu quả quản lý sức khỏe ngay từ cơ sở. Đồng thời, góp phần cụ thể hóa các mục tiêu của Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, từng bước chuyển trọng tâm từ điều trị sang chủ động phòng bệnh và quản lý sức khỏe ngay từ cơ sở.
Nguyễn Toàn
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