Tỉnh Phú Thọ xúc tiến đầu tư tại Liên bang Nga: Cam kết môi trường đầu tư minh bạch, đồng hành cùng doanh nghiệp

Trong khuôn khổ chuyến công tác, xúc tiến đầu tư và nghiên cứu thực tế tại Nga, Na Uy và Đan Mạch, chiều 1/9 (theo giờ Matxcơva), đoàn công tác của tỉnh Phú Thọ do đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tại thủ đô Matxcơva, Liên bang Nga. Sự kiện khẳng định quyết tâm của tỉnh trong việc chủ động hội nhập, mở rộng không gian phát triển kinh tế đối ngoại, thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Liên bang Nga đầu tư vào tỉnh.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Minh Khôi - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga; Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ; Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh cùng hơn 100 đại biểu đại diện cho các cơ quan ngoại giao, hiệp hội doanh nghiệp và các nhà đầu tư lớn tại Liên bang Nga.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn nhấn mạnh: Mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga là nền tảng vững chắc để các địa phương, doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh hợp tác kinh tế thiết thực, hiệu quả.

Giới thiệu tổng quan về tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đồng chí khẳng định Phú Thọ đang vươn lên mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng năm 2025 đạt 10,52% (đứng thứ 4 cả nước), hệ thống hạ tầng giao thông và các khu công nghiệp được đầu tư, phát triển đồng bộ. Tỉnh xác định nguồn lực đầu tư quốc tế, đặc biệt từ các doanh nghiệp Nga, là động lực quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Với thông điệp “Thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh”, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy trân trọng mời gọi các nhà đầu tư Liên bang Nga nghiên cứu, hợp tác vào các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến chế tạo; hạ tầng logistics, thương mại, dịch vụ hiện đại; du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Đồng thời cam kết Phú Thọ sẽ luôn kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch, bình đẳng, trải thảm đỏ và đồng hành lâu dài cùng nhà đầu tư.

Các đại biểu và doanh nghiệp Nga tham dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Thọ tại Liên bang Nga.

Tại hội nghị, các đại biểu đã xem phim tài liệu giới thiệu tiềm năng, thế mạnh kinh tế - xã hội của tỉnh. Nằm trên hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, Phú Thọ có vị trí chiến lược kết nối trực tiếp với Thủ đô Hà Nội, Sân bay quốc tế Nội Bài và cảng biển Hải Phòng. Nhằm đón làn sóng đầu tư mới, tỉnh đã quy hoạch 58 khu công nghiệp (28 khu đã đi vào hoạt động với diện tích trên 5.832 ha) và 66 cụm công nghiệp (diện tích trên 3.075 ha), sẵn sàng quỹ đất sạch và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Quang cảnh hội nghị.

Phiên thảo luận diễn ra sôi nổi với nhiều câu hỏi của các doanh nghiệp Nga quan tâm đầu tư vào tỉnh Phú Thọ trong các lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp, năng lượng, logistic, chế biến thực phẩm, y tế, giáo dục, văn hoá, thể thao... và phát triển sân golf.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm trực tiếp trao đổi, thông tin rõ hơn về môi trường và chính sách thu hút đầu tư vào Phú Thọ.

Thông tin rõ hơn về chính sách ưu đãi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm cho biết: Phú Thọ định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, thân thiện với môi trường, năng lượng tái tạo, kinh tế số và y tế, giáo dục. Đối thoại trực tiếp và giải đáp các thắc mắc của nhà đầu tư Nga về thủ tục pháp lý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh Phú Thọ sẽ áp dụng khung chính sách ưu đãi cao nhất theo quy định; đẩy mạnh chuyển đổi số, vận hành cơ chế “Luồng xanh” giúp rút ngắn 50% thời gian cấp phép đầu tư; đồng thời bố trí đầu mối chuyên trách hỗ trợ doanh nghiệp từ khâu khảo sát đến khi vận hành sản xuất.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Đặng Minh Khôi đánh giá cao tinh thần chủ động của tỉnh Phú Thọ trong công tác xúc tiến đầu tư tại thị trường Nga. Đại sứ khẳng định cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Nga luôn là cầu nối vững chắc, đồng hành tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cụ thể hóa các cơ hội hợp tác giữa tỉnh Phú Thọ và các đối tác Nga thành các dự án thực chất.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cùng các đại biểu, doanh nghiệp và đối tác tham dự chụp ảnh lưu niệm sau Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Thọ tại Liên bang Nga.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga và sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp. Đồng chí nhấn mạnh, hiệu quả của hội nghị cần được thể hiện bằng những dự án hợp tác cụ thể được triển khai sau sự kiện. Đồng chí yêu cầu các sở, ngành của tỉnh duy trì kết nối thường xuyên, tháo gỡ triệt để các rào cản thủ tục, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư Nga đến khảo sát thực địa và triển khai dự án tại vùng Đất Tổ.

PV