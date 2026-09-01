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Cảnh báo lừa đảo gửi tiết kiệm lãi cao

Cuộc đua huy động vốn giữa các ngân hàng vẫn đang nóng, những lời mời gửi tiết kiệm với lãi suất cao xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Một số tài khoản quảng cáo mức lãi suất huy động lên tới gần 15%/năm, có thể rút tiền linh hoạt cho thấy nguy cơ lừa đảo rất cao.

Lãi suất gần 15%/năm được chào mời trên mạng xã hội

Cảnh báo lừa đảo gửi tiết kiệm lãi cao

Thời gian gần đây, trên Facebook, Zalo... xuất hiện nhiều tài khoản, hội nhóm quảng cáo các “gói tiết kiệm ưu đãi đặc biệt”, “chương trình khách hàng VIP giới hạn” hay “đầu tư lợi nhuận cao”. Điểm chung của những lời mời này là đưa ra mức sinh lời hấp dẫn, cao hơn đáng kể so với mặt bằng lãi suất huy động thông thường.

Đáng chú ý, một số đối tượng tự xưng là nhân viên ngân hàng hoặc chuyên viên tư vấn tài chính chào mời khách hàng gửi tiền với lãi suất gần 15%/năm.

ls1.pngNhiều quảng cáo lãi suất cao "dụ" người gửi. Ảnh: N.M

Mức lãi suất cao bất thường được sử dụng như một “mồi câu” để đánh vào tâm lý muốn tìm kiếm lợi nhuận của người dân. Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng có thể yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản cá nhân hoặc tài khoản không thuộc tổ chức tín dụng.

Một số trường hợp khác, đối tượng hướng dẫn người dân truy cập đường link giả mạo ngân hàng, tải ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP và mã xác thực giao dịch.

Khi có được những thông tin này, đối tượng có thể chiếm quyền kiểm soát tài khoản và thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền.

Các đối tượng lừa đảo cũng ngày càng tinh vi khi lập website, fanpage hoặc tài khoản mạng xã hội giả mạo ngân hàng. Tên gọi, logo, màu sắc nhận diện thương hiệu, hình ảnh nhân viên và các mẫu giấy tờ giao dịch được sao chép nhằm khiến khách hàng tin rằng mình đang tiếp cận một chương trình chính thức.

Ngoài ra, một số trường hợp còn phát tán tờ rơi, hình ảnh quảng cáo có mã QR. Khi người dân quét mã, điện thoại có thể được dẫn tới website giả mạo hoặc số điện thoại của đối tượng. Sau đó, chúng tiếp tục đóng vai nhân viên ngân hàng để hướng dẫn khách hàng thực hiện các thao tác trên điện thoại.

Lãi suất thỏa thuận cao hơn niêm yết vẫn cần xác minh

Nhiều ngân hàng đưa ra cảnh báo về tình trạng đối tượng xấu lợi dụng thương hiệu, hình ảnh và nhận diện của ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo. Một trong những thủ đoạn đáng chú ý là thiết kế các ấn phẩm, bài đăng hoặc tin nhắn có logo, màu sắc và hình ảnh tương tự ngân hàng, từ đó khiến khách hàng lầm tưởng đây là thông tin chính thức.

Đáng chú ý, các đối tượng thường đưa ra những lời mời chào gửi tiết kiệm với mức lãi suất cao bất thường, phổ biến từ 9,6-14%/năm hoặc thậm chí cao hơn, nhằm đánh vào tâm lý muốn hưởng lợi suất cao của khách hàng.

Bên cạnh mức lãi suất hấp dẫn, các ấn phẩm giả mạo còn có thể đính kèm mã QR, số điện thoại, đường link website hoặc thông tin nhân viên tư vấn.

Tuy nhiên, khi khách hàng quét mã QR hoặc liên hệ theo thông tin trên những ấn phẩm này, họ có thể bị dẫn tới website giả mạo, số điện thoại lạ hoặc các nền tảng do đối tượng lừa đảo kiểm soát.

Đặc biệt, khách hàng cần cảnh giác với tâm lý ham lãi suất cao. Mức lãi suất được quảng cáo càng cao so với mặt bằng chung càng cần được kiểm tra kỹ về nguồn thông tin, điều kiện áp dụng và chủ thể thực sự cung cấp sản phẩm.

Trong trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, khách hàng cần nhanh chóng khóa tài khoản, thẻ ngay trên ứng dụng ngân hàng nếu có thể; đồng thời liên hệ Hotline... để được hỗ trợ kịp thời.

Bên cạnh đó, khách hàng nên đổi mật khẩu, kiểm tra toàn bộ giao dịch phát sinh và chủ động trình báo cơ quan chức năng nếu có dấu hiệu bị chiếm đoạt tài sản.

https://tienphong.vn/canh-bao-lua-dao-gui-tiet-kiem-lai-cao-post1872623.tpo

Theo Báo điện tử Tiền Phong


Theo Báo điện tử Tiền Phong

 Từ khóa: Lãi suất Lừa đảo Tiết kiệm khách hàng đối tượng Quảng cáo Mạng xã hội Điện thoại Cảnh báo Nhân viên
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