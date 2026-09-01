Liên Sơn mở rộng không gian thương mại, dịch vụ

Với 957 cơ sở, hộ kinh doanh, thương mại, dịch vụ đang ngày càng trở thành một trong những lĩnh vực tạo việc làm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và nâng cao thu nhập cho người dân xã Liên Sơn. Các hoạt động lưu trú, nghỉ dưỡng, vận tải, ăn uống, bán lẻ... từng bước được mở rộng, tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế địa phương.

Du khách tham gia hoạt động vui chơi tập thể tại Lương Sơn Cảnh Homestay, xã Liên Sơn.

Tăng nguồn thu từ dịch vụ

Những ngày cuối tuần, Lương Sơn Cảnh Homestay thường nhộn nhịp hơn. Để phục vụ mỗi đoàn khách, cơ sở phải chuẩn bị kỹ lưỡng từ phòng nghỉ, thực phẩm đến chăm sóc cảnh quan. Bên cạnh dịch vụ lưu trú, Lương Sơn Cảnh còn khai thác bể bơi hướng núi, khu vui chơi, lửa trại, tiệc BBQ và các hoạt động trải nghiệm phù hợp với gia đình, nhóm bạn. Mỗi đoàn khách đến kéo theo nhu cầu về thực phẩm, vận chuyển, vệ sinh, sửa chữa, chăm sóc cảnh quan cùng nhiều dịch vụ khác.

Làm việc tại đây, chị Nguyễn Thị Kim Dung có thêm nguồn thu nhập và cơ hội gặp gỡ du khách. Theo chị, điều đáng quý là trong quá trình phục vụ, người lao động địa phương có thể giới thiệu cảnh sắc, đời sống và nét văn hóa Mường của quê hương. Cùng với chị Dung, nhiều lao động tham gia các khâu lễ tân, bếp, phục vụ, bảo vệ và chăm sóc khuôn viên, nhất là vào những ngày đông khách.

Lương Sơn Cảnh là một trong 47 cơ sở lưu trú, nhà nghỉ, homestay đang hoạt động tại xã Liên Sơn. Địa bàn gần Hà Nội, giao thông thuận tiện, cảnh quan đồi núi và khí hậu trong lành, Liên Sơn thu hút nhiều gia đình, nhóm bạn đến nghỉ ngắn ngày. Năm 2026, lượng khách tham quan, nghỉ dưỡng và lưu trú tại địa phương ước đạt khoảng 15.000 lượt người, vượt kế hoạch đề ra.

Lực lượng chức năng kiểm tra việc chấp hành các quy định về lưu trú tại cơ sở kinh doanh trên địa bàn xã Liên Sơn.

Sự gia tăng của khách lưu trú tạo thêm thị trường cho các hoạt động ăn uống, bán lẻ vận tải và tổ chức sự kiện. Mỗi đoàn khách lưu trú mở thêm đầu ra cho nông sản, thực phẩm và sản phẩm đặc trưng của địa phương. Hoạt động vận tải cũng phát triển theo nhu cầu đi lại và lưu thông hàng hóa. Toàn xã hiện có 1.386 phương tiện; theo kế hoạch năm 2026, sản lượng vận chuyển dự kiến đạt khoảng 4.700 lượt hành khách và 6.730 tấn hàng hóa, doanh thu đạt 163,8 tỷ đồng.

Cùng với du lịch, mạng lưới bán lẻ, ăn uống và dịch vụ dân sinh ngày càng mở rộng. Liên Sơn hiện có 957 cơ sở, hộ kinh doanh. Theo kế hoạch, giá trị sản xuất lĩnh vực dịch vụ năm 2026 ước đạt trên 3.528 tỷ đồng. Quy mô từng cơ sở phần lớn chưa lớn, song mạng lưới khá rộng đã đáp ứng nhu cầu của địa bàn hơn 120 km2, đồng thời tạo việc làm và nguồn thu cho nhiều gia đình.

Kết nối để nâng giá trị dịch vụ

Theo đồng chí Bùi Quốc Hoàn - Chủ tịch UBND xã Liên Sơn, mạng lưới lưu trú, kinh doanh trên địa bàn ngày càng mở rộng, nhưng sự liên kết giữa các loại hình dịch vụ còn hạn chế; hoạt động phục vụ khách chủ yếu tập trung vào ăn, nghỉ và vui chơi tại chỗ. Địa phương đang hướng tới kết nối nghỉ dưỡng với ẩm thực Mường, trình diễn cồng chiêng, trải nghiệm sản xuất và giới thiệu nông sản, dược liệu, qua đó làm phong phú sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú và tạo thêm sinh kế cho người dân.

Học viên thực hành kỹ năng sử dụng trang thiết bị tại lớp tập huấn chuyên môn dành cho người hướng dẫn tập luyện và nhân viên cứu hộ môn Dù lượn, Diều bay năm 2026.

Liên Sơn có các sản phẩm cây ăn quả, rau an toàn, cây dược liệu và chăn nuôi, tạo nguồn hàng phục vụ thị trường du lịch. Xã đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận sản phẩm OCOP của Hợp tác xã dược liệu Cư Yên. Việc giới thiệu nông sản, dược liệu tại các khu nghỉ dưỡng, homestay và điểm ăn uống mở thêm kênh tiêu thụ, đồng thời quảng bá sản phẩm địa phương.

Cùng với mở rộng thị trường, xã hỗ trợ các cơ sở nâng cao kỹ năng đón tiếp, niêm yết giá, quản trị đặt phòng và quảng bá trên nền tảng trực tuyến. Hoạt động đăng ký kinh doanh, an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự và vệ sinh môi trường cũng được tăng cường quản lý, góp phần duy trì chất lượng dịch vụ và bảo đảm quyền lợi khách hàng.

Năm 2026, Liên Sơn dự kiến có 10 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 116 tỷ đồng, đạt 200% kế hoạch; 3 cơ sở kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp. Đây là tín hiệu cho thấy khu vực kinh doanh trên địa bàn tiếp tục có dư địa phát triển.

Thực hành kỹ năng sơ cứu, cứu hộ tại lớp tập huấn chuyên môn môn Dù lượn, Diều bay năm 2026.

Theo đồng chí Bùi Quốc Hoàn- Chủ tịch UBND xã Liên Sơn, địa phương tiếp tục huy động nguồn lực hoàn thiện hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan và cải thiện môi trường kinh doanh. Cùng với tăng cường quản lý chất lượng dịch vụ, xã chú trọng tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các cơ sở mở rộng hoạt động, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và du khách.

Liên Sơn hướng tới mở rộng mạng lưới lưu trú, kinh doanh gắn với tăng cường liên kết giữa dịch vụ ăn uống, vận tải, sản xuất nông nghiệp và hoạt động trải nghiệm. Chuỗi dịch vụ được kết nối sẽ giúp nguồn thu từ mỗi lượt khách lan tỏa tới nhiều cơ sở, hộ dân và người lao động, nâng đóng góp của thương mại, dịch vụ đối với kinh tế địa phương.

Minh Vũ