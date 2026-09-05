Xây dựng “lá chắn” an ninh vững chắc nơi học đường

Cùng với nâng cao chất lượng giáo dục và nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì xác định bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Với nhiều giải pháp thiết thực, trường từng bước xây dựng môi trường học đường an toàn, kỷ cương, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Từ tư duy chủ động đến những hành động cụ thể

Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương, có hơn 70 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì hiện tổ chức đào tạo tại 2 cơ sở, với hơn 200 cán bộ, giảng viên, người lao động và gần 5.000 học viên, sinh viên. Nhận thức rõ môi trường học đường an toàn là điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo đưa nhiệm vụ bảo đảm ANTT vào nghị quyết chuyên đề và chương trình công tác hằng năm.

Hằng năm, nhà trường chủ động đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo Thông tư số 124/2021/TT-BCA của Bộ Công an. Các nhiệm vụ, chỉ tiêu về ANTT được phân công cụ thể, gắn trách nhiệm với từng phòng, khoa, tổ chức đoàn thể và lực lượng bảo vệ chuyên trách.

Một trong những điểm nhấn trong công tác bảo đảm ANTT là đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Nội dung phòng ngừa tội phạm được lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ, hội nghị công chức, viên chức, Tuần sinh hoạt công dân đầu năm học, hoạt động Đoàn - Hội và các lớp tập huấn chuyên đề.

Trong năm học 2025 - 2026, trường phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức 15 buổi sinh hoạt chuyên đề, 36 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thu hút hơn 6.400 lượt cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên tham gia. Đáng chú ý, 100% cán bộ, học viên, sinh viên ký cam kết chấp hành nghiêm pháp luật, nội quy học đường, góp phần giữ gìn ANTT và xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh.

Phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao hiệu quả tự quản

Để duy trì kỷ cương, bảo đảm an toàn trong khuôn viên, nhà trường xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên trách gồm 6 đồng chí, duy trì ứng trực, tuần tra 24/24 giờ tại các khu vực. Lực lượng tự vệ của trường, với nòng cốt là đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý và giáo viên chủ nhiệm chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của sinh viên, qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn các dấu hiệu vi phạm.

Ban Giám hiệu cùng lực lượng tự vệ kiểm tra thực tế, tuyên truyền pháp luật, nhắc nhở công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các khu nhà trọ sinh viên.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” còn được phát huy thông qua vai trò chủ động của sinh viên. Các mô hình tự quản như Đội Thanh niên xung kích, Đội Tự quản sinh viên, Câu lạc bộ Tình nguyện hoạt động ngày càng nền nếp, góp phần phát hiện nguy cơ mất an toàn và là lực lượng tuyên truyền tích cực về Luật Giao thông đường bộ, Luật An ninh mạng, phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội.

Nhà trường cũng duy trì cơ chế phối hợp giữa Nhà trường - Công an - Chính quyền địa phương - Gia đình - Chủ cơ sở trọ thực hiện hàng trăm lượt tuần tra, kiểm tra tại các khu nhà trọ sinh viên, kịp thời tiếp nhận, xử lý nhiều vụ việc phát sinh từ cơ sở. Qua đó góp phần phòng ngừa hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tài sản, đồng thời hỗ trợ công tác quản lý tạm trú, lưu trú của sinh viên.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, giai đoạn 2025 - 2026, tập thể nhà trường và nhiều cá nhân tiêu biểu được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Bằng khen của Bộ Công an và Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Chủ động trước những thách thức trong tình hình mới

Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, môi trường học đường đứng trước những nguy cơ mới như tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trực tuyến, “tín dụng đen”, vay tiền qua ứng dụng, ma túy thế hệ mới và nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu công tác phòng ngừa, tự quản tại cơ sở phải chủ động, sát thực tế và hiệu quả hơn.

Lớp học võ thuật rèn luyện thể chất và kỹ năng tự vệ thu hút đông đảo sinh viên tham gia, góp phần xây dựng môi trường học đường lành mạnh, năng động.

Thầy giáo Vũ Quốc Hiến- Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì cho biết: “Thời gian tới, trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao cảnh giác cho cán bộ, sinh viên; tích cực phối hợp với lực lượng công an địa phương; tăng cường vai trò của giảng viên chủ nhiệm trong việc bám sát, định hướng cho sinh viên; kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Giờ học tập nghiêm túc, kỷ cương của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, thành quả từ việc duy trì môi trường học đường an toàn, ổn định.

Môi trường giáo dục an toàn, kỷ cương, lành mạnh là kết quả của sự đồng lòng, trách nhiệm của mỗi cá nhân và sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương. Ý thức tự giác của cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì góp phần duy trì ANTT, xây dựng môi trường giáo dục ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp giáo dục và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đinh Vũ