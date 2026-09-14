Khánh thành Văn bia “Tự hào truyền thống Lữ đoàn 649 anh hùng”

Ngày 14/9, tại phường Hòa Bình, Lữ đoàn 649, Cục Xe máy - Vận tải, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng tổ chức khánh thành Văn bia “Tự hào truyền thống Lữ đoàn 649 anh hùng”, ghi nhớ nơi thành lập đơn vị, hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Lữ đoàn.

Đại diện lãnh đạo Cục Xe máy - Vận tải, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng thực hiện nghi thức chỉnh hoa trước khi làm lễ dâng hương khánh thành văn bia.

Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Cục Xe máy - Vận tải, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn 649 cùng các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của đơn vị. Về phía địa phương có đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Bình cùng lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương.

Công trình văn bia được Lữ đoàn 649 phối hợp với cấp ủy, chính quyền phường Hòa Bình xây dựng bằng đá tự nhiên trong khuôn viên rộng 600 m2, bên bờ sông Đà.

Các đại biểu dâng hương khánh thành văn bia.

Ngày 25/2/1952, Tiểu đội Xuồng máy đẩy - đơn vị tiền thân của Lữ đoàn 649, Cục Xe máy - Vận tải, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập.

Với biên chế ban đầu 12 cán bộ, chiến sĩ và 5 xuồng máy đẩy, đơn vị đã thực hiện hàng trăm chuyến phà chở ô tô, xe pháo, vũ khí, đạn, lương thực, thực phẩm vượt sông Đà, phục vụ các chiến dịch, góp phần vào thắng lợi của quân và dân ta trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

Từ Tiểu đội Xuồng máy đẩy, đơn vị phát triển thành Đội 26B tại bến Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang.

Văn bia được xây dựng tại bến Phương Lâm (cũ) bên dòng sông Đà, là nơi thành lập Tiểu đội Xuồng máy đẩy - tiền thân của Lữ đoàn 649.

Tháng 10/1954, Đội 26B được lệnh di chuyển về bến Phà Đen, thành phố Hà Nội, sau đó đổi phiên hiệu thành Đội A70.

Tháng 6/1956, đơn vị được đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm, nói chuyện và đặt tên là “Đội Hồng Hà”. Tháng 10/1965, phát triển thành “Đoàn Hồng Hà”; tháng 10/1983, Đoàn Hồng Hà phát triển thành Lữ đoàn 649 ngày nay.

Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Lữ đoàn 649 đã tham gia vận chuyển hơn 2 triệu tấn vũ khí, khí tài, vật chất hậu cần và hơn 3.000 lượt người; thực hiện 29 mùa vận chuyển vật chất ra xây dựng quần đảo Trường Sa.

Đơn vị còn thực hiện nhiệm vụ quốc tế, góp phần giúp Nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng, giúp bạn Lào đóng mới, sửa chữa phương tiện thủy và thực hiện nhiều nhiệm vụ khác.

Với những đóng góp to lớn, ngày 31/7/1998, Lữ đoàn 649 được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tại lễ khánh thành, đại diện lãnh đạo Lữ đoàn 649 đã nhấn mạnh việc khánh thành văn bia không chỉ ghi dấu nơi ra đời của đơn vị mà còn tạo điểm nhấn văn hóa - lịch sử tại địa phương. Văn bia cũng là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống, góp phần bồi đắp niềm tự hào cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 649 hôm nay và mai sau.

Mạnh Hùng