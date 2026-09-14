An Bình quyết tâm xây dựng địa bàn không ma túy

Quyết tâm không để ma túy len lỏi vào cộng đồng, xã An Bình đang triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, quản lý và tuyên truyền, từng bước xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh. Với phương châm phòng ngừa từ sớm, từ xa, lực lượng Công an xã làm nòng cốt, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân tạo thành “lá chắn” vững chắc trước hiểm họa ma túy.

Chủ động giữ địa bàn, phòng ngừa từ sớm

Không chỉ hủy hoại sức khỏe, tương lai người sử dụng, ma túy còn là nguồn phát sinh nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Nhận thức rõ điều đó, cấp ủy, chính quyền xã An Bình xác định phòng, chống ma túy là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, cần được triển khai quyết liệt ngay từ cơ sở. Lực lượng Công an xã giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu, nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, chủ động phát hiện nguy cơ và phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh. Cùng với các biện pháp nghiệp vụ, công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để phòng ngừa ma túy từ gốc.

Công an xã An Bình phối hợp các lực lượng ra quân hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026.

Từ đầu năm đến nay, xã An Bình đã tổ chức 8 buổi tuyên truyền với 1.020 lượt người tham gia, nội dung tập trung vào các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy, cách nhận diện các loại ma túy, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, cảnh báo nguy cơ ma túy xâm nhập vào thanh thiếu niên, học sinh, đồng thời vận động người dân tích cực phát hiện, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.

Không bó hẹp trong những buổi tuyên truyền tập trung, An Bình lựa chọn nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng và đặc điểm địa bàn. Nội dung phòng, chống ma túy được lồng ghép tại các hội nghị, cuộc họp thôn, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể; tuyên truyền tại cơ sở giáo dục, cơ quan, doanh nghiệp; đồng thời phát huy hiệu quả hệ thống loa truyền thanh, pa-nô, áp-phích, tờ rơi và các nền tảng mạng xã hội, nhóm cộng đồng.

Thượng tá Hà Văn Thành - Trưởng Công an xã An Bình cho biết: “Muốn xây dựng địa bàn không ma túy phải lấy phòng ngừa làm trọng tâm, chủ động từ cơ sở, không để phát sinh điểm, tụ điểm phức tạp. Công an xã tiếp tục bám địa bàn, nắm chắc tình hình, quản lý chặt các trường hợp có nguy cơ; đồng thời phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác, kịp thời cung cấp thông tin, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy".

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Một địa bàn không ma túy không chỉ là nơi không phát sinh tội phạm, tệ nạn ma túy mà còn phải làm tốt công tác quản lý, hỗ trợ những người đang điều trị, cai nghiện và sau cai nghiện. Bởi phía sau mỗi trường hợp từng liên quan đến ma túy là một gia đình, một hoàn cảnh cần sự đồng hành của cộng đồng.

Công an xã An Bình trao đổi với người có uy tín trên địa bàn nắm tình hình để tuyên truyền, vận động con em tránh xa tệ nạn ma túy.

Thực tế cho thấy, cuộc chiến phòng, chống ma túy chỉ thực sự bền vững khi có sự tham gia của cộng đồng. Tại An Bình, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được gắn với nhiệm vụ phòng, chống ma túy, qua đó khuyến khích người dân nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, bảo vệ gia đình và chủ động phối hợp với lực lượng chức năng.

Công an xã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các thôn, tổ chức quần chúng và người có uy tín trong cộng đồng tuyên truyền, vận động, quản lý, giáo dục, cảm hóa những trường hợp có nguy cơ vi phạm pháp luật. Từ cơ sở, những thông tin liên quan đến dấu hiệu bất thường được chú ý, tiếp nhận và xác minh, góp phần ngăn chặn nguy cơ phát sinh tội phạm, tệ nạn ma túy.

An Bình chú trọng vận động gia đình quan tâm, động viên, phối hợp quản lý người đang điều trị; đồng thời tạo điều kiện để người sau cai có cơ hội ổn định cuộc sống, tìm kiếm việc làm, tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế nguy cơ tái nghiện. Quan điểm được địa phương đặt ra là quản lý chặt chẽ nhưng không kỳ thị, xa lánh, giúp những người lầm lỡ có cơ hội làm lại cuộc đời.

Ông Nguyễn Xuân Hòa - Chủ tịch UBND xã An Bình nhấn mạnh: “Xây dựng địa bàn không ma túy là nhiệm vụ lâu dài, cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân. Địa phương sẽ tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong tuyên truyền, quản lý, phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm ma túy; đồng thời quan tâm hỗ trợ người đang điều trị, người sau cai nghiện ổn định cuộc sống, không để phát sinh nguy cơ mới".

Từ những việc làm cụ thể, An Bình đang từng bước xây dựng thế trận phòng, chống ma túy dựa vào Nhân dân, trong đó phòng ngừa là chính, Công an làm nòng cốt, mỗi gia đình và người dân là một thành viên của “lá chắn” bảo vệ cộng đồng.

Phát huy kết quả đạt được, An Bình tiếp tục thực hiện tốt phương châm phòng ngừa từ sớm, quản lý từ cơ sở, huy động sức dân, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh; quyết tâm giữ vững và xây dựng địa bàn không ma túy bền vững.

Đinh Thắng