Xuân Lãng ra quân giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông

Ngày 10/9, UBND xã Xuân Lãng ra quân tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông, không lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè.

Lực lượng chức năng xã Xuân Lãng ra quân tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông, không lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè.

Theo rà soát của UBND xã, tại một số vị trí hành lang an toàn giao thông và đất nông nghiệp dọc tuyến đường từ UBND xã Xuân Lãng đi Dốc Hồ, thuộc địa bàn các thôn Can Bi 1, Can Bi 2 vẫn còn tình trạng tập kết vật liệu, phế liệu, máy móc, thiết bị, hàng hóa, đồ đạc, vật cản và các tài sản khác. Tình trạng này ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và có dấu hiệu sử dụng đất nông nghiệp không đúng mục đích.

Để chấm dứt tình trạng trên, UBND xã Xuân Lãng đã ra quân tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông. Theo đó, lực lượng chức năng tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tự giác tháo dỡ, di chuyển, thu dọn vật liệu, hàng hóa và các chướng ngại vật ra khỏi hành lang an toàn giao thông, đất nông nghiệp. Các hộ kinh doanh, hộ gia đình sinh sống dọc tuyến đường ký cam kết không lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang giao thông.

Lực lượng chức năng xã Xuân Lãng kiểm tra, lập biên bản để hộ dân ký cam kết không lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang giao thông.

Cùng với tuyên truyền, UBND xã Xuân Lãng chỉ đạo Công an xã và Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp buôn bán, kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường; sử dụng hành lang an toàn giao thông làm nơi kinh doanh, tập kết hàng hóa không đúng quy định.

Theo đại diện lãnh đạo UBND xã Xuân Lãng, việc lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông sẽ được thực hiện thường xuyên, liên tục, gắn với tuyên truyền, vận động và kiểm tra, xử lý vi phạm. Qua đó, từng bước tạo chuyển biến về ý thức chấp hành của người dân, bảo đảm hành lang giao thông thông thoáng, an toàn, góp phần giữ gìn trật tự đô thị và quản lý, sử dụng đất đúng quy định.

Thúy Hường