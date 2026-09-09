Quốc phòng - An ninh
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ xã Đông Thành năm 2026

Ngày 9/9, xã Đông Thành tổ chức bế mạc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 với đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ”.

Diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ xã Đông Thành năm 2026Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Đông Thành trao giấy khen của UBND xã cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong Diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.

Cuộc diễn tập gồm 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang xã vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; thực hành chiến đấu phòng thủ.

Điểm mới của cuộc diễn tập năm nay là nội dung, cơ chế vận hành được điều chỉnh phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Qua đó, nâng cao khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, xử trí các tình huống về quốc phòng của cấp ủy, chính quyền địa phương và năng lực tham mưu, tổ chức hiệp đồng của lực lượng vũ trang trong khu vực phòng thủ.

Diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ xã Đông Thành năm 2026Lãnh đạo xã Đông Thành trao giấy khen của UBND xã cho 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.

Cuộc diễn tập cũng là dịp đánh giá khả năng huy động nguồn lực tại chỗ, rà soát và bổ sung các kế hoạch, phương án, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ địa bàn trong tình hình mới.

Kết quả, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đánh giá xã Đông Thành đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2026.

Kết thúc diễn tập, UBND xã Đông Thành đã khen thưởng 3 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.

Minh Thuật - Ngọc Nguyên


Minh Thuật - Ngọc Nguyên

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Diễn tập chiến đấu Lực lượng vũ trang Sẵn sàng chiến đấu diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Xuất sắc Thành tích Quốc phòng Huy động nguồn lực Chính quyền Giấy khen
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bình Xuyên dựng “thế trận lòng dân”

Bình Xuyên dựng “thế trận lòng dân”
2026-09-08 14:37:00

baophutho.vn Sau sáp nhập đơn vị hành chính, Công an xã Bình Xuyên triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh, triệt xóa các tụ điểm,...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long