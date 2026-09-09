Diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ xã Đông Thành năm 2026

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Ngày 9/9, xã Đông Thành tổ chức bế mạc diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 với đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ”.
Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Đông Thành trao giấy khen của UBND xã cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong Diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.
Cuộc diễn tập gồm 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang xã vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; thực hành chiến đấu phòng thủ.
Điểm mới của cuộc diễn tập năm nay là nội dung, cơ chế vận hành được điều chỉnh phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Qua đó, nâng cao khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, xử trí các tình huống về quốc phòng của cấp ủy, chính quyền địa phương và năng lực tham mưu, tổ chức hiệp đồng của lực lượng vũ trang trong khu vực phòng thủ.
Lãnh đạo xã Đông Thành trao giấy khen của UBND xã cho 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.
Cuộc diễn tập cũng là dịp đánh giá khả năng huy động nguồn lực tại chỗ, rà soát và bổ sung các kế hoạch, phương án, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu bảo vệ địa bàn trong tình hình mới.
Kết quả, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đánh giá xã Đông Thành đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2026.
Kết thúc diễn tập, UBND xã Đông Thành đã khen thưởng 3 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.
Minh Thuật - Ngọc Nguyên
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