Bình Xuyên dựng “thế trận lòng dân”

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, Công an xã Bình Xuyên triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh, triệt xóa các tụ điểm, tội phạm ma túy. Với tinh thần tấn công không khoan nhượng, kết hợp xây dựng vững chắc “thế trận lòng dân”, lực lượng công an cơ sở đang giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cán bộ Công an xã Bình Xuyên kiểm tra thông tin đăng ký xe mô tô của công nhân tại khu công nghiệp trên địa bàn.

Nằm ở vị trí chiến lược tiếp giáp KCN Thăng Long và KCN Bình Xuyên 2, xã Bình Xuyên có lượng công nhân, người lao động ngoại tỉnh lưu trú đông. Sự gia tăng cơ học về dân số vừa thúc đẩy kinh tế phát triển, vừa đặt ra nhiều thách thức gay gắt đối với nhiệm vụ bảo đảm ANTT.

Trước tình hình tội phạm ma túy tiềm ẩn diễn biến phức tạp, xác định đây là mầm mống phát sinh các loại tội phạm hình sự nguy hiểm, Công an xã Bình Xuyên đã chủ động nắm tình hình, xây dựng phương án đấu tranh khoa học. Công an xã tiến hành tổng rà soát, lập hồ sơ quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và đối tượng trong diện quản lý sau cai; siết chặt quản lý nhân hộ khẩu, lưu trú; tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện và hệ thống nhà trọ tại các địa bàn trọng điểm như thôn Ngũ Hồ, Thiện Kế, Phục Khải, Quang Khải.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an đã liên tiếp phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Điển hình, ngày 26/7/2026, qua theo dõi di biến động của các đối tượng thuê trọ, tổ công tác Công an xã Bình Xuyên kiểm tra đột xuất một phòng trọ tại thôn Phục Khải, bắt quả tang N.V.D. (SN 1991, trú tại xã Bình Xuyên) đang tàng trữ trái phép 0,2214 gam Methamphetamine cùng dụng cụ sử dụng. Tại hiện trường có một thiếu nữ sinh năm 2009 (trú tại huyện Phù Cừ, Hưng Yên). Thừa ủy quyền của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, Điều tra viên là Phó Trưởng Công an xã đã kịp thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng và tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định.

Đối tượng N.V.D (áo đen, đứng bên trái)

Trước đó, ngày 6/6/2026, lực lượng công an mật phục, bắt quả tang Tạ Văn Ninh (SN 1984) tàng trữ 0,8859 gam Methamphetamine tại thôn Tam Lộng. Từ lời khai và kết quả đấu tranh, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, bắt giữ Đỗ Đức Cường (SN 1980), được xác định là người cung cấp ma túy, qua đó góp phần ngăn chặn nguồn ma túy đưa vào các khu nhà trọ công nhân.

Trung tá Trần Minh - Trưởng Công an xã Bình Xuyên cho biết: “Sau khi sáp nhập, địa bàn rộng, số lượng phòng trọ công nhân lớn, trong khi các đối tượng phạm tội ma túy thường lợi dụng nơi lưu trú kín đáo để hoạt động. Công an xã xác định phương châm tấn công quyết liệt, không khoan nhượng; siết chặt quản lý cư trú, tăng cường tuần tra vũ trang khép kín các tuyến đường huyết mạch như đường 30/10, đường Tôn Đức Thắng để kịp thời triệt xóa mầm mống tội phạm từ sớm, từ xa”.

Cùng với các biện pháp nghiệp vụ để giữ địa bàn ổn định lâu dài, Công an xã Bình Xuyên đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; lồng ghép tuyên truyền pháp luật và cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy đến từng người dân, nhất là tại các ngõ xóm, khu nhà trọ tập trung đông công nhân. Lực lượng công an cơ sở gắn kết chặt chẽ với đời sống Nhân dân qua các hoạt động an sinh, rà soát phương tiện xe máy công nhân, hướng dẫn ứng dụng giao thông số VNetraffic, củng cố mối quan hệ giữa lực lượng công an với Nhân dân.

Bà Chu Thị Xuân (thôn Hiệp Thuận, xã Bình Xuyên), người vừa nhặt được tài sản giá trị và giao nộp cho Công an xã để trao trả cho người đánh rơi chia sẻ: “Từ khi công an chính quy tăng cường bám sát địa bàn sau sáp nhập, các anh tuần tra liên tục cả ngày lẫn đêm, các dãy trọ được kiểm tra bài bản hơn. Người dân chúng tôi rất an tâm lao động sản xuất. Khi thấy những biểu hiện nghi vấn, người lạ có dấu hiệu liên quan đến ma túy hay trộm cắp, bà con đều chủ động báo tin cho công an để cùng giữ gìn làng xóm bình yên”.

Công an xã Bình Xuyên làm thủ tục cấp căn cước, định danh điện tử cho trẻ em trên địa bàn.

Đánh giá về vai trò của lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương, đồng chí Trần An - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã khẳng định: “Đảng ủy, UBND xã luôn đánh giá rất cao sự chủ động, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an xã trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy. Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quyết tâm giữ vững địa bàn sạch về ma túy, phục vụ thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quê hương”.

Giữ vững an ninh, trật tự ở một địa bàn có tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa và gia tăng dân số cơ học nhanh như Bình Xuyên không chỉ phụ thuộc vào những đợt đấu tranh, trấn áp tội phạm mà còn đòi hỏi sự chủ động phòng ngừa từ cơ sở. Với việc kết hợp giữa nắm chắc địa bàn, quản lý chặt các nhóm đối tượng, đấu tranh với tội phạm ma túy và phát huy vai trò của Nhân dân, Công an xã Bình Xuyên đang từng bước tạo thế chủ động trong bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần giữ bình yên cho người dân và môi trường thuận lợi cho phát triển địa phương.

Ngọc Thắng