Hủy nổ quả bom khoảng 200kg được phát hiện dưới lòng sông Đà

Sáng 8/9, tại thao trường diễn tập của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh thuộc phường Tân Hòa, các đơn vị chức năng Bộ CHQS tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức hủy nổ an toàn quả bom được người dân phát hiện dưới lòng sông Đà, địa bàn xã Thịnh Minh.

Lực lượng chức năng đưa quả bom vào vị trí hủy nổ bằng cần cẩu chuyên dụng.

Trước đó, ngày 31/8, khi mực nước sông Đà xuống thấp, người dân phát hiện dưới lòng sông thuộc địa phận thôn Tân Thịnh, xã Thịnh Minh một quả bom nằm dưới lớp bùn đất. Quả bom còn nguyên dạng, nguyên ngòi nổ, cách khu dân cư khoảng 300m. Ngay sau khi phát hiện, người dân đã báo cáo lực lượng chức năng địa phương.

Tiếp nhận thông tin, UBND xã Thịnh Minh giao Ban CHQS xã phối hợp với Công an xã căng dây, cắm biển cảnh báo, tổ chức lực lượng canh gác, không để người dân và phương tiện đến gần khu vực phát hiện bom. Đồng thời, UBND xã báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan chức năng để khảo sát, đánh giá tình hình, xây dựng phương án di chuyển, hủy nổ.

Toàn bộ quả bom còn nguyên dạng với phần đuôi và ngòi nổ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là bom hàng không công phá đa dụng GP 250LP do Không quân Mỹ sử dụng trong chiến tranh tại Việt Nam. Quả bom dài khoảng 120cm, đường kính 27cm, trọng lượng khoảng 200kg, bên trong chứa một lượng lớn thuốc nổ mạnh, có sức công phá trên diện rộng khi phát nổ. Đặc biệt, quả bom vẫn còn nguyên ngòi nổ sau nhiều thập kỷ nằm dưới lòng sông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Sau khi khảo sát, nắm tình hình và đánh giá các yếu tố liên quan, lực lượng chức năng đã xây dựng phương án xử lý phù hợp, bảo đảm an toàn cho người dân, phương tiện và lực lượng tham gia trong quá trình di chuyển, vận chuyển, hủy nổ.

Lực lượng công binh sử dụng hàng chục kg thuốc nổ mạnh để hủy nổ quả bom.

Sáng 8/9, quả bom được di chuyển bằng đường thủy từ khu vực phát hiện, sau đó được vận chuyển bằng ô tô chuyên dụng đến thao trường diễn tập của Bộ CHQS tỉnh tại phường Tân Hòa để tiến hành hủy nổ theo phương án đã được xây dựng.

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, quá trình khoanh vùng, canh gác, di chuyển, vận chuyển và hủy nổ được thực hiện nghiêm ngặt, đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.

Mạnh Hùng