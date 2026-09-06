Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao:

Nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng tự vệ

Xác định huấn luyện là yếu tố quan trọng để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, hằng năm, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức huấn luyện lực lượng tự vệ chặt chẽ, nghiêm túc, sát thực tế. Qua đó, từng bước nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ kỹ thuật, chiến thuật và khả năng hiệp đồng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và phát triển doanh nghiệp.

Đại đội tự vệ Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao huấn luyện điều lệnh đội ngũ.

Dưới nắng nóng gay gắt, trên thao trường huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ Đại đội tự vệ pháo phòng không 37mm-1 của Công ty vẫn hăng say luyện tập. Các chiến sĩ tự vệ chăm chú, tập trung cao độ, thực hiện đúng từng động tác, từng vị trí theo hướng dẫn của tổ giáo viên.

Sau giờ luyện tập, chiến sĩ Nguyễn Cao Sơ, pháo thủ 5, cho biết: Thực hiện kế hoạch huấn luyện của Ban CHQS Công ty, chúng tôi đều chủ động báo cáo lãnh đạo đơn vị, sắp xếp công việc để tham gia đầy đủ các nội dung huấn luyện. Dù thời tiết nắng nóng, cường độ luyện tập cao nhưng được cán bộ, giáo viên hướng dẫn cụ thể, chúng tôi từng bước nắm chắc động tác, nâng cao kỹ năng sử dụng vũ khí, trang bị. Qua mỗi buổi huấn luyện, tôi nhận thức rõ hơn trách nhiệm của người chiến sĩ tự vệ và sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ban CHQS Công ty hiện có 4 cán bộ kiêm nhiệm; lực lượng tự vệ luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tạo môi trường thuận lợi để Công ty phát triển bền vững.

Tự vệ Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao huấn luyện bắn súng AK.

Theo đồng chí Hoàng Xuân Hưng, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, đối với lực lượng tự vệ pháo phòng không, chúng tôi xác định công tác huấn luyện phải thực chất, sát với nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động của đơn vị. Trong quá trình huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ được củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng sử dụng pháo, thực hành các thao tác kỹ thuật và xử trí một số tình huống hỏng hóc thông thường. Qua đó, từng bước nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, khả năng hiệp đồng, bảo đảm khi có tình huống xảy ra, lực lượng tự vệ có thể nhanh chóng triển khai nhiệm vụ, xử trí đúng yêu cầu.

Để nâng cao chất lượng huấn luyện, trước khi bước vào mùa huấn luyện, Ban CHQS Công ty chủ động làm tốt công tác chuẩn bị; thường xuyên rà soát, bổ sung các phương án sẵn sàng chiến đấu, kế hoạch phòng thủ dân sự, phương án bảo vệ mục tiêu. Cùng với đó, đơn vị quan tâm thực hiện tốt công tác Đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần, kỹ thuật và chính sách hậu phương quân đội; từng bước xây dựng Ban CHQS Công ty vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Khẩu đội pháo phòng không 37mm-1 huấn luyện hiệp đồng bắn mục tiêu trên không.

Đồng chí Trần Đại Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Chỉ huy trưởng Ban CHQS Công ty cho biết: Để nâng cao chất lượng huấn luyện, chúng tôi xác định công tác chuẩn bị có ý nghĩa quyết định. Vì vậy, ngay từ đầu năm, Ban CHQS Công ty chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị giáo án, mô hình học cụ, thao trường, bãi tập và rà soát các phương án sẵn sàng chiến đấu. Quá trình huấn luyện được thực hiện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, chú trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với nhiệm vụ bảo vệ doanh nghiệp; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, pháp luật, điều lệnh, kỷ luật, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị.

Huấn luyện thực chất, sát nhiệm vụ là nền tảng để xây dựng lực lượng tự vệ Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao vững mạnh, có bản lĩnh, trình độ và khả năng xử trí hiệu quả các tình huống. Qua đó, góp phần bảo vệ an toàn mục tiêu, giữ vững an ninh, trật tự, tạo môi trường sản xuất ổn định, phục vụ doanh nghiệp phát triển bền vững.

Huy Thắng