Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 xử lý 1.100 phương tiện vi phạm tải trọng

Nhằm hạn chế tình trạng xe quá khổ, quá tải lưu thông trên đường, thời gian qua, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường tuần tra, kịp thời phát hiện và xử lý nhiều trường hợp cố tình vi phạm.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tiến hành cân tải trọng các xe chở vật liệu xây dựng lưu thông trên đường.

Thống kê đến cuối tháng 8/2026, đơn vị đã phát hiện và lập biên bản xử lý 1.185 trường hợp vi phạm liên quan đến chở hàng quá khổ, quá tải và cơi nới thành thùng xe. Trong đó, 1.100 trường hợp chở hàng vượt quá tải trọng cho phép và 85 trường hợp tự ý thay đổi kích thước thùng xe. Tổng số tiền xử lý trên 11 tỷ đồng.

Hoạt động kiểm tra được tập trung trên các tuyến đường trọng điểm thuộc khu vực Vĩnh Phúc, nhất là những nơi có lưu lượng xe tải vận chuyển hàng hóa lớn. Các trường hợp vi phạm bị xử phạt theo quy định và phải khắc phục ngay hậu quả, như hạ tải hoặc cắt bỏ phần cơi nới trước khi tiếp tục lưu thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra các giấy tờ của người điều khiển phương tiện.

Bên cạnh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, ký cam kết chấp hành quy định tải trọng với 25 tổ chức và gần 1.800 cá nhân liên quan đến gần 2.000 phương tiện kinh doanh vận tải.

Theo đánh giá của lực lượng chức năng, việc kiểm soát tải trọng không chỉ giúp bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông mà còn hạn chế nguy cơ tai nạn, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Trong thời gian tới, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 sẽ tiếp tục duy trì chế độ kiểm tra khép kín với tinh thần “không có ngoại lệ, không có vùng cấm”, nhằm hạn chế và đi đến chấm dứt tình trạng xe quá khổ, quá tải lưu thông trên đường.

Trường Giang