Phát huy sức dân trong phòng cháy, chữa cháy

Với phương châm “Gần dân nhất”, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng PCCC, CNCH và xây dựng, nhân rộng các mô hình toàn dân tham gia PCCC. Qua đó, phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, góp phần phòng ngừa, xử lý kịp thời các sự cố cháy, nổ ngay từ cơ sở.

Công an phường Nông Trang phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh tổ chức luyện tập phương án PCCC và CNCH cho các thành viên Tổ liên gia an toàn về PCCC và Điểm chữa cháy công cộng trên địa bàn.

Quán triệt quan điểm lấy người dân làm trung tâm, đặt an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân lên trên hết, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tuyên truyền với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng cơ sở”; trực tiếp hướng dẫn người dân, doanh nghiệp, trường học những kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn, cứu nạn, cứu hộ.

Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thường xuyên phối hợp tổ chức các chương trình ngoại khóa, thực hành, trải nghiệm chuyên sâu về PCCC, CNCH. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã chủ trì, phối hợp tổ chức thành công 69 buổi tuyên truyền, diễn tập, thực hành, trải nghiệm kỹ năng thoát nạn, xử lý tình huống cháy, nổ và sơ cấp cứu người bị ngạt nước, thu hút 35.592 lượt người là cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân tham gia, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh tổ chức chương trình huấn luyện nghiệp vụ, tuyên truyền và trải nghiệm thực hành PCCC, CNCH cho lực lượng dân phòng, đại diện các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao và đông đảo người dân xã Hoàng Cương.

Cùng với công tác tuyên truyền, đơn vị tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình toàn dân tham gia PCCC và CNCH. Toàn tỉnh hiện duy trì hiệu quả 1.995 “Tổ liên gia an toàn PCCC” và 1.017 “Điểm chữa cháy công cộng”. Các mô hình đã phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, góp phần phát hiện, xử lý kịp thời nhiều sự cố cháy, nổ ngay từ khi mới phát sinh, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh tổ chức chương trình tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành PCCC và CNCH tại Trường THCS Xuân Lộc, xã Đào Xá.

Điển hình, vào hồi 22 giờ 20 phút ngày 22/8/2026, tại hộ kinh doanh của bà Hà Thị Thảo, ở thôn Nhót, xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ cháy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và người dân địa phương đã phối hợp với lực lượng Công an triển khai các phương án chữa cháy, ngăn cháy lan và bảo vệ tài sản; hướng dẫn, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng di chuyển đến nơi an toàn và bảo vệ tài sản. Sau khoảng 20 phút tích cực triển khai các biện pháp chữa cháy, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các khu vực xung quanh. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 20/3/2026, lưc lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã phối hợp với lực lượng Công an kịp thời khống chế, dập tắt vụ hỏa hoạn xảy ra tại hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Lâm, trú tại thôn 3, xã Dân Chủ. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng và sự tham gia của quần chúng Nhân dân sử dụng các phương tiện tại chỗ, đến khoảng 22 giờ 40 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty TNHH TMDV Tổng hợp Hoa Linh, xã Đông Thành.

Cùng với xây dựng phong trào, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng siết chặt kỷ cương, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy chuẩn, tiêu chuẩn về an toàn PCCC và CNCH.

Từ ngày 15/12/2025 đến ngày 24/8/2026, Công an tỉnh Phú Thọ đã kiểm tra, lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với 108 trường hợp, với 135 hành vi vi phạm quy định về an toàn PCCC và CNCH; tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính nộp Kho bạc Nhà nước gần 7 tỷ đồng. Việc xử lý nghiêm minh đã tạo sức răn đe, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và chủ hộ kinh doanh trong chấp hành pháp luật về PCCC và CNCH.

Những kết quả đạt được đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về PCCC và CNCH của người dân, đưa phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH ngày càng đi vào chiều sâu. Qua đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh tiếp tục khẳng định tinh thần “Gần dân nhất” bằng những hành động cụ thể, thiết thực, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Huy Thắng