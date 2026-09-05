Cảnh báo nguy cơ cháy, nổ từ hệ thống điện

Sự cố hệ thống, thiết bị điện đang là nguyên nhân chủ yếu gây cháy tại nhiều địa phương trên cả nước cũng như trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, nơi tập trung nhiều máy móc, thiết bị điện, việc kiểm tra, bảo dưỡng và sử dụng điện an toàn cần được thực hiện thường xuyên, nhằm hạn chế nguy cơ cháy, nổ ngay từ cơ sở.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Phú Thọ khống chế vụ cháy quán ăn tại phường Vĩnh Phúc có nguyên nhân do chập điện.

Là doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử, Công ty Jahwa Vina, Khu công nghiệp Khai Quang (phường Vĩnh Phúc) có nhiều máy móc, thiết bị điện hoạt động liên tục. Vì thế, phòng cháy, chữa cháy (PCCC) được doanh nghiệp xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm an toàn cho người lao động và duy trì hoạt động sản xuất ổn định.

Doanh nghiệp thường xuyên rà soát hệ thống điện, máy móc, thiết bị sản xuất, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và các điều kiện bảo đảm an toàn. Khu vực sản xuất, kho hàng, lối thoát nạn được kiểm tra, sắp xếp khoa học nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục những nguy cơ mất an toàn.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Phú Thọ kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC tại Công ty Jahwa Vina.

Ông Lee Seung Hwan, Giám đốc Hành chính - Nhân sự Công ty Jahwa Vina cho biết: “Doanh nghiệp đặc biệt chú trọng kiểm tra hệ thống PCCC, cắt các nguồn điện không cần thiết và bố trí lực lượng trực 24/24 giờ. Người lao động thường xuyên được nhắc nhở sử dụng thiết bị điện đúng quy định, nâng cao ý thức phòng ngừa và kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường trong quá trình vận hành”.

Box: Cháy, nổ do sự cố điện – con số đáng lưu ý

Trong tháng 8/2026, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, xảy ra 24 vụ cháy cấp I, trong đó 22 vụ (chiếm 91,67%), được xác định nguyên nhân do sự cố hệ thống, thiết bị điện. Những con số trên cho thấy, nguy cơ cháy từ hệ thống, thiết bị điện cần được đặc biệt lưu ý tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Chỉ một dây dẫn xuống cấp, mối nối lỏng, thiết bị hoạt động quá tải hoặc tủ điện phát nhiệt bất thường cũng có thể trở thành nguồn phát sinh cháy nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời.

Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh; qua đó kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế liên quan đến an toàn điện.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Phú Thọ kiểm tra hệ thống điện tại doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp Khai Quang (phường Vĩnh Phúc).

Trong tháng 8, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức 558 lượt kiểm tra an toàn PCCC và CNCH, xử phạt 9 trường hợp với tổng số tiền 365 triệu đồng. Chính quyền cấp xã tiến hành 350 lượt kiểm tra, xử phạt 10 trường hợp, tổng số tiền 99,5 triệu đồng.

Thiếu tá Lê Xuân Trường- Phó Đội trưởng Đội công tác phòng cháy, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: “Việc tăng cường kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh các tồn tại, nhất là những vấn đề liên quan đến an toàn điện, qua đó phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ tại cơ sở”.

Bảo đảm an toàn điện không chỉ là yêu cầu về kỹ thuật mà còn là trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Theo Nghị định 106/2025/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 69/2026/NĐ-CP, các hành vi vi phạm quy định về lắp đặt, sử dụng dây dẫn, thiết bị điện, thiết bị đóng cắt, bảo vệ hoặc thiết bị điện phòng nổ có thể bị xử phạt hành chính tùy theo tính chất, mức độ vi phạm. Đối với một số hành vi, nếu để xảy ra cháy nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, mức xử phạt có thể được áp dụng cao hơn.

Thực hành diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc.

Để phòng ngừa cháy, nổ từ hệ thống điện, các cơ sở cần xây dựng quy trình kiểm tra và bảo dưỡng phù hợp với đặc thù hoạt động, tập trung vào đường dây, tủ điện, thiết bị đóng cắt, máy móc công suất lớn và những khu vực có nguy cơ cao. Thiết bị xuống cấp phải được sửa chữa, thay thế; không tự ý câu mắc, đấu nối hoặc sử dụng thiết bị vượt công suất thiết kế.

Khi phát hiện thiết bị nóng bất thường, có mùi khét, phát tia lửa, hoạt động chập chờn, hoặc thường xuyên nhảy aptomat, cần ngừng vận hành để kiểm tra. Không tiếp tục sử dụng thiết bị khi chưa xác định được nguyên nhân. Hàng hóa, vật liệu dễ cháy phải được bố trí cách xa nguồn điện, nguồn nhiệt; lối thoát nạn và đường tiếp cận của phương tiện chữa cháy phải luôn thông thoáng.

Đặc biệt, khi kết thúc ca làm việc, nghỉ cuối tuần hoặc nghỉ lễ, cần kiểm tra toàn bộ khu vực sản xuất, tắt các thiết bị và nguồn điện không cần thiết; đối với cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, phải duy trì lực lượng trực và bảo đảm phương tiện, thiết bị PCCC luôn trong trạng thái sẵn sàng.

Cùng với kiểm soát các nguy cơ về kỹ thuật, doanh nghiệp cần duy trì tập huấn, thực hành các phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ để người lao động nắm được kỹ năng xử lý khi có sự cố. Công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành quy định an toàn PCCC cần được duy trì, giúp mỗi cán bộ, công nhân viên chủ động phòng ngừa và kịp thời xử lý ngay từ khi phát hiện nguy cơ.

Chủ động kiểm soát các nguy cơ mất an toàn điện ngay từ khâu lắp đặt, vận hành đến bảo dưỡng không chỉ giúp hạn chế cháy, nổ mà còn bảo vệ tính mạng người lao động, tài sản và duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh an toàn, ổn định.

Kim Liên