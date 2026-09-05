Yêu cầu tiếp tục điều tra mở rộng vụ án của Huấn “Hoa hồng”, Hải "Sapa TV”...

Ngày 4-9-2026, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội và Công an tỉnh Lào Cai để biểu dương thành tích đấu tranh, triệt phá 3 đường dây tội phạm do các đối tượng Bùi Xuân Huấn, Lê Văn Phú, Vũ Hoàng Hải điều hành...

Thư khen nêu:

Thời gian qua, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội và Công an tỉnh Lào Cai đấu tranh, triệt phá 3 đường dây tội phạm do các đối tượng Bùi Xuân Huấn, Lê Văn Phú, Vũ Hoàng Hải điều hành, lợi dụng không gian mạng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lừa dối khách hàng, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, phát hành trái phép hóa đơn, bắt khởi tố 17 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng của vụ án.

Bùi Xuân Huấn tại cơ quan Công an. Ảnh: Bộ Công an

Kết quả đấu tranh xử lý các đối tượng được lãnh đạo các cấp và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Đây là thành tích xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, mưu trí, sáng tạo của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội và Công an tỉnh Lào Cai trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về phòng chống tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để hoạt động phạm tội.

Kết quả đấu tranh khám phá các vụ án đã phản ánh sự hiệp đồng tác chiến tích cực, hiệu quả giữa đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an địa phương, qua đó góp phần củng cố xã hội trật tự kỷ cương, răn đe, phòng ngừa tội phạm, ngăn chặn ảnh hưởng tiêu cực đối với giới trẻ, củng cố niềm tin yêu của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long ghi nhận, biểu dương thành tích của các đơn vị và đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp, điều tra mở rộng các vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. “Mong các đồng chí phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu” - nội dung Thư nêu.

Trước đó, ở vụ án liên quan Bùi Xuân Huấn, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; Huấn bị khởi tố thêm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nhóm này bị cáo buộc kinh doanh nước hoa qua mạng nhưng để ngoài sổ sách doanh thu tạm tính hơn 300 tỷ đồng.

Với vụ án liên quan Lê Văn Phú, vợ chồng Phú bị cáo buộc sử dụng 10 tài khoản cá nhân nhận hơn 107 tỷ đồng tiền bán hàng nhưng không hạch toán đầy đủ, đồng thời lập hóa đơn khống để che giấu doanh thu và giảm nghĩa vụ thuế. Hơn 10 người bị khởi tố với 4 nhóm tội danh gồm: “Vi phạm quy định về kế toán”; “Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”, “Lừa dối khách hàng”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; thiệt hại về thuế bước đầu được xác định hơn 6,4 tỷ đồng. Nguyễn Thị Nhuần cũng bị khởi tố, tạm giam ngày 24-8 với cáo buộc đã liên hệ nhận tiền để môi giới chạy án; hành vi bị đánh giá có dấu hiệu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vụ án liên quan Vũ Hoàng Hải (Hải “Sapa TV”), Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố 3 bị can. Hải bị điều tra về tội “Lừa dối khách hàng”. Bùi Thị Kim Tuyên (vợ Hải) và Phạm Văn Hà, Giám đốc Công ty Hoàng Nam, bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Hải bị cáo buộc dùng ảnh hưởng trên mạng xã hội để quảng cáo thịt trâu sấy làm từ thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ thành “thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc”, gắn logo Hải “Sapa TV” để tiêu thụ.

Theo hanoimoi.vn

https://hanoimoi.vn/yeu-cau-tiep-tuc-dieu-tra-mo-rong-vu-an-cua-huan-hoa-hong-hai-sapa-tv-1705909.html