Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương

Sáng 5/9, đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã tới dự, chúc mừng thầy và trò Trường THPT Chuyên Hùng Vương (phường Việt Trì) nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương tặng hoa chúc mừng Trường THPT Chuyên Hùng Vương bước vào năm học mới.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, phường Việt Trì.

Năm học 2025-2026, Trường THPT Chuyên Hùng Vương tiếp tục khẳng định vị thế là cánh chim đầu đàn của giáo dục Đất Tổ với nhiều thành tích nổi bật cả về giáo dục mũi nhọn và giáo dục toàn diện.

Toàn trường có 83 giải học sinh giỏi quốc gia, tăng 5 giải so với năm học trước; có 5/8 học sinh tham gia dự thi chọn đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế. Đặc biệt, học sinh của trường đã xuất sắc giành 1 Huy chương Bạc Olympic Vật Lý châu Á và 1 Huy chương Bạc Olympic Vật Lý châu Âu. Ở cấp tỉnh, trường xếp thứ nhất toàn tỉnh với 200 giải học sinh giỏi.

Các đại biểu dự Lễ khai giảng trực tuyến tại điểm cầu Phú Thọ.

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT của trường đạt 100%, điểm trung bình tốt nghiệp đạt 7,71 điểm, xếp thứ 3 toàn tỉnh; riêng 10 lớp chuyên đạt điểm trung bình 7,92 điểm. Tỷ lệ trúng tuyển đại học đạt 100%, trong đó tỷ lệ học sinh đỗ nguyện vọng 1 đạt 98,9%.

Đại diện Ban Giám hiệu Trường THPT Chuyên Hùng Vương báo cáo nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027.

Tại các sân chơi trí tuệ, học sinh nhà trường cũng đạt kết quả nổi bật với 1 quán quân và 1 giải Nhì Cuộc thi “Khát vọng Lạc Hồng”, 1 học sinh bước vào Chung kết năm Cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia”; đồng thời là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về số giải thưởng Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc”. Trường có 9 học sinh xuất sắc giành được các suất học bổng du học giá trị tại các nền giáo dục hàng đầu thế giới như Mỹ, Pháp, Úc, Hàn Quốc, Đài Loan và Trung Quốc.

Tiết mục văn nghệ do học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương dàn dựng công phu, đặc sắc.

Về đội ngũ, nhà trường hiện có 143 cán bộ, giáo viên, nhân viên; trong đó có 7 tiến sĩ, 65 thạc sĩ và 58 cử nhân. Năm học 2026-2027, toàn trường có gần 1.900 học sinh, trong đó gần 600 học sinh khối 10 vừa trúng tuyển vào trường.

Bám sát chủ đề năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, Trường THPT Chuyên Hùng Vương xác định tiếp tục đổi mới công tác quản trị, phương pháp dạy và học; nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, tăng cường hội nhập quốc tế; chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo chất lượng cao và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, hạnh phúc, văn minh.

Nhà trường phấn đấu tiếp tục giữ vững vị thế tốp đầu cả nước về giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; đồng thời đẩy mạnh giáo dục toàn diện, tạo môi trường thuận lợi để học sinh phát triển năng lực, phẩm chất, kỹ năng công dân toàn cầu và hướng nghiệp hiện đại.

Nhân dịp khai giảng năm học mới, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cùng các đại biểu đã tặng hoa, quà chúc mừng thầy và trò Trường THPT Chuyên Hùng Vương.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã kết nối với cầu truyền hình trực tiếp Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.

Đức Anh