Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang dự khai giảng tại Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng

Sáng 5/9, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2026 - 2027 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến dự, chúc mừng thầy và trò nhà trường. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành và phường Nông Trang.

Tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất, tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng thầy và trò Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên cờ truyền thống của Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng.

Trải qua 44 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ quản lý, nhà giáo và học sinh nhà trường đã bền bỉ vun đắp nên một truyền thống đáng tự hào: Truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới và không ngừng vươn lên vì chất lượng giáo dục.

Giai đoạn 2016-2025, học sinh nhà trường đã đạt hơn 6.500 giải cấp thành phố, hơn 3.900 giải cấp tỉnh, 952 giải cấp quốc gia và 561 giải quốc tế, khu vực; nhiều Huy chương Vàng, Huy chương Bạc tại các kỳ thi Toán quốc tế và đạt thành tích cao tại nhiều sân chơi Toán học, Tiếng Anh, Tin học.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang tặng lẵng hoa chúc mừng nhà trường.

Năm học 2026-2027, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng có 55 lớp với hơn 2.200 học sinh. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được đầu tư đồng bộ, khang trang, hiện đại. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tâm huyết, trách nhiệm, vững vàng về chuyên môn, tích cực đổi mới phương pháp và ứng dụng công nghệ trong quản lý, giảng dạy.

Huân chương Lao động hạng Nhất cùng những kết quả đạt được thời gian qua là động lực để thầy và trò nhà trường quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2026-2027, giữ vững uy tín, nâng cao chất lượng, xứng đáng với sự mong đợi và tin cậy của các cấp lãnh đạo, của Nhân dân và phụ huynh học sinh, nối tiếp truyền thống tự hào của nhà trường.

Tại lễ khai giảng, cùng với chương trình trực tuyến toàn quốc, nhà trường tổ chức các hoạt động văn nghệ tập thể, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và ý nghĩa trong ngày đầu tiên của năm học mới.

Lê Hoàng