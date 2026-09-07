Tạo nguồn lực phát triển ở Đồng Lương

Sau sáp nhập, xã Đồng Lương có thêm không gian và dư địa phát triển, nhất là khi hạ tầng giao thông đối ngoại từng bước được kết nối. Trước cơ hội mới, Đảng bộ và Nhân dân địa phương đang tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, tạo nền tảng thu hút đầu tư và thúc đẩy kinh tế - xã hội.

Tối ưu hóa không gian sau sáp nhập

Xã Đồng Lương sau khi được hợp nhất có diện tích tự nhiên hơn 3.632ha, dân số gần 16.000 người. Trên địa bàn có Quốc lộ 32C, các tuyến ĐT313C, ĐT315D đi qua; đồng thời nằm ở khu vực giao nhau của sông Hồng và sông Bứa. Đây là điều kiện thuận lợi để tổ chức lại không gian sản xuất, phát triển thương mại, dịch vụ và tăng cường kết nối với các địa bàn lân cận.

Dẫn chúng tôi đi trên tuyến đường giao thông nông thôn vừa hoàn thành, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Lương Điêu Kim Thắng cho biết: Đơn vị hành chính mới với quy mô lớn hơn đòi hỏi tư duy quản trị mới, trong đó chú trọng quy hoạch lại không gian sản xuất, xác định rõ quỹ đất nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và đất có khả năng thu hút công nghiệp. Trong quá trình ổn định tổ chức, địa phương ưu tiên duy trì hoạt động kinh tế, không để gián đoạn sản xuất, kinh doanh là ưu tiên hàng đầu.

Năm 2025, xã tiếp nhận 52 công trình từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Cẩm Khê (cũ) và ba xã trước hợp nhất; đồng thời triển khai quy hoạch chung xã Đồng Lương đến năm 2035, định hướng đến năm 2045. Bằng việc linh hoạt huy động các nguồn vốn, địa phương đã triển khai 21 công trình hạ tầng, trong đó có 19 công trình giao thông nông thôn và quyết định chủ trương đầu tư 15 dự án với tổng mức đầu tư 138,9 tỷ đồng.

Năm 2025, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 211,5 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, con số này đạt 125,85 tỷ đồng, bằng 50% kế hoạch năm. Thu ngân sách địa phương ước đạt hơn 26,7 tỷ đồng, bằng 194,7% dự toán. Toàn xã hiện có 41 doanh nghiệp, 7 hợp tác xã và 223 hộ kinh doanh đang hoạt động.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Điêu Kim Thắng, với một xã mới hợp nhất, việc sản xuất, kinh doanh không bị gián đoạn trong quá trình tổ chức lại bộ máy là kết quả đáng ghi nhận.

Đáng chú ý, sự đồng thuận của Nhân dân đang trở thành nguồn lực quan trọng. Thông qua công tác dân vận khéo, người dân đã tự nguyện hiến hơn 1.000m2 đất để mở rộng đường giao thông nông thôn và xây dựng các công trình phúc lợi.

Giám đốc HTX tre trúc VNS Phú Thọ Nguyễn Đức Vương (bên trái) giới thiệu quy trình xử lý thành phẩm tre trúc.

Cùng với hạ tầng, kinh tế tập thể từng bước phát triển với các mô hình như HTX sản xuất, chế biến chè Đá Hen; HTX tre trúc VNS Phú Thọ. Tại HTX tre trúc VNS Phú Thọ, các sản phẩm tre được chế biến, xử lý phục vụ sản xuất đồ gia dụng, nội - ngoại thất và các công trình nhà tre, mái lá.

Từ những sản phẩm đơn giản như ống hút tre, hợp tác xã đã đầu tư công nghệ, phát triển các sản phẩm đồ gia dụng, nội - ngoại thất phục vụ xuất khẩu. Giám đốc Hợp tác xã Nguyễn Đức Vương cho biết, năm 2025 đơn vị xuất khẩu 11 container bàn, ghế và sản phẩm tre, tạo việc làm cho khoảng 30 lao động địa phương với thu nhập từ 8 triệu đồng/người/tháng trở lên.

Khơi thông “điểm nghẽn”, sẵn sàng đón dòng vốn

Dù có nhiều lợi thế, Đồng Lương vẫn đối mặt không ít khó khăn. Toàn xã hiện có 41 doanh nghiệp nhỏ và vừa, chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực chế biến nông sản, vật liệu xây dựng, cơ khí nhẹ; giao thông nội chưa kết nối đồng bộ với các trục động lực lớn.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Điêu Kim Thắng, trên địa bàn có KCN Đồng Lương với diện tích 500ha được xác định trong Quy hoạch tỉnh, trong đó gần 200ha được đánh giá thuận lợi về mặt bằng. Tuy nhiên, khu vực này chịu ảnh hưởng từ hoạt động chăn nuôi hiện hữu của Trại gà thuộc Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ, nhất là vấn đề môi trường, có thể hạn chế khả năng thu hút các dự án mới.

Trước thực tế đó, địa phương kỳ vọng hình thành cụm công nghiệp khoảng 70ha tại khu vực xã Điêu Lương (cũ), gần tuyến đường liên vùng. Theo lãnh đạo xã, khoảng 64ha có mặt bằng tương đối thuận lợi. Phương án đang được đưa vào quy hoạch chung để trình cấp có thẩm quyền xem xét, định hướng ưu tiên các ngành sản xuất sạch, thân thiện với môi trường.

Bí thư Đảng ủy xã Điêu Kim Thắng nhấn mạnh, từ quy hoạch, giải phóng mặt bằng đến thu hút nhà đầu tư là một quá trình dài. Vì vậy, chuẩn bị quỹ đất sạch và hạ tầng kết nối từ sớm là yêu cầu cấp thiết để không bỏ lỡ cơ hội thu hút đầu tư.

Tuyến đường mới tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương hàng hóa.

Song song với định hướng phát triển công nghiệp, Đồng Lương đang triển khai 11 công trình giao thông trọng điểm kết nối nội vùng với Quốc lộ 32C, ĐT313C, ĐT315D, nâng tỷ lệ cứng hóa đường giao thông nông thôn lên 81,5%. Ban Chấp hành Đảng bộ xã cũng ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển thương mại - dịch vụ giai đoạn 2026-2030, phấn đấu đưa tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 641 tỷ đồng, tăng bình quân 10%/năm; trên 90% doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Để biến tiềm năng thành năng lực phát triển, Đồng Lương xác định tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giao thông, đất công nghiệp và môi trường; phát triển nông nghiệp theo chuỗi liên kết, nâng cao giá trị; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh mở rộng sản xuất, tìm kiếm thị trường và tạo việc làm.

Với cách làm bài bản, lấy hạ tầng làm nền tảng, chủ động tháo gỡ điểm nghẽn và phát huy sức mạnh nội lực, Đồng Lương đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra.

Ngọc Tuấn