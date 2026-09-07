Tháo gỡ vướng mắc, tăng tốc dự án thoát nước Hòa Bình

Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Hòa Bình (cũ) đang bước vào giai đoạn nước rút. Các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đưa công trình vào vận hành đúng kế hoạch, góp phần kiểm soát ô nhiễm, cải thiện môi trường đô thị và bảo vệ nguồn nước.

Đẩy nhanh tiến độ thi công

Chủ đầu tư và nhà thầu thi công phối hợp, xây dựng phương án hoàn thiện các hạng mục thuộc dự án Trạm bơm PS1 (phường Tân Hoà).

Tận dụng thời tiết thuận lợi, tại khu vực đường Phùng Hưng, nhà thầu Tổng công ty Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC đang huy động nhân lực, máy móc, tập trung hoàn thiện các hạng mục cuối cùng của Trạm bơm PS1. Hiện đơn vị triển khai các kỹ thuật phức tạp như khoan ngầm, khoan thăm dò và đấu nối hệ thống vào trạm bơm, nhằm kết nối đồng bộ tuyến thoát nước cũ với hạ tầng mới.

Theo ông Nguyễn Văn Trường - cán bộ kỹ thuật Tổng công ty Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC, địa chất khu vực phức tạp, cùng với hệ thống công trình ngầm dày đặc khiến việc xác định chính xác tọa độ thi công gặp nhiều khó khăn. Do đó, quá trình thi công phải được thực hiện thận trọng, chính xác.

Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Hòa Bình (cũ) sử dụng vốn ODA vay Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) - Cộng hòa Liên bang Đức, tổng mức đầu tư 688,7 tỷ đồng, trong đó vốn ODA 507,3 tỷ đồng, vốn đối ứng 181,4 tỷ đồng. Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải cho khu vực các phường trung tâm thuộc thành phố Hòa Bình (cũ), gồm nhà máy xử lý nước thải, các trạm bơm, mạng lưới thu gom nước thải cấp 1, cấp 2, cấp 3 và hạ tầng đấu nối hộ gia đình.

Cán bộ Nhà máy xử lý nước thải Hòa Bình trao đổi phương án vận hành thử nghiệm mạng lưới thu gom nước thải của dự án.

Phạm vi triển khai gồm các khu vực thuộc phường Hòa Bình, Tân Hòa và Thống Nhất. Khi hoàn thành, nước thải thu gom tại khu vực bờ phải sông Đà được đưa về Nhà máy xử lý nước thải tại phường Thống Nhất; khu vực bờ trái sông Đà được đưa về Trạm xử lý tại khu công nghiệp bờ trái. Tổng diện tích triển khai mạng lưới hơn 2.600ha, tập trung tại khu vực lõi, đông dân cư của đô thị Hòa Bình trước đây.

Theo báo cáo tiến độ, Nhà máy xử lý nước thải và các trạm bơm đã hoàn thành 100% khối lượng. Sau khi hoàn thiện các thủ tục về môi trường, nhà máy sẽ vận hành thử trong 90 ngày, dự kiến bàn giao, đưa vào sử dụng trong tháng 12/2026.

Đối với hệ thống mạng thu gom nước thải, gói thầu số 2 đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng; gói thầu số 3 hoàn thành 100%. Các gói thầu còn lại đã được cắt giảm phần khối lượng chưa thi công theo quyết định điều chỉnh dự án trước đây.

Về nguồn vốn, lũy kế kế hoạch vốn được giao đến hết năm 2026 là 672,367 tỷ đồng; lũy kế giải ngân đến ngày 30/7/2026 đạt 427,689 tỷ đồng.

Tháo gỡ khó khăn, tăng tốc về đích

Theo Thông báo số 582/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm tại cuộc họp về tiến độ và những khó khăn, vướng mắc của dự án, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình được giao khẩn trương làm việc với đơn vị tư vấn, rà soát, đánh giá kỹ tổng lượng nước thải dự kiến thu gom, xử lý tại khu vực bờ trái sông Đà; trên cơ sở đó đề xuất giải pháp xử lý lượng nước thải dư thừa chưa được xử lý.

Ban Quản lý dự án cũng được yêu cầu tham khảo ý kiến Sở Xây dựng, Sở Khoa học và Công nghệ để lựa chọn phương án tối ưu trong sử dụng trạm bơm sự cố tại Trạm xử lý nước thải khu công nghiệp bờ trái sông Đà và đoạn tuyến qua suối Đúng đến đường Hữu Nghị thuộc tuyến áp lực G4, dẫn nước thải chưa xử lý ra hồ Tân Thịnh.

Cùng với đó, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình phối hợp UBND phường Hòa Bình và đơn vị tư vấn khảo sát, tổ chức lấy ý kiến người dân, đánh giá các phương án đấu nối thu gom nước thải từ hộ gia đình vào hệ thống chung, bảo đảm hiệu quả khi đưa dự án vào vận hành.

Đối với việc thu hồi các khoản tạm ứng vượt khối lượng thi công, nghiệm thu tại gói thầu số 04 và số 05, Ban được giao làm việc với các nhà thầu để thống nhất số liệu, ký biên bản; ban hành quyết định thu hồi tạm ứng làm cơ sở thanh lý hợp đồng, đồng thời đôn đốc thu hồi phần dư sau đối chiếu.

Đối với khoản còn phải thanh toán cho nhà thầu gói thầu số 06, Ban phối hợp chủ đầu tư cũ, đơn vị tư vấn giám sát và nhà thầu rà soát, đối chiếu hồ sơ. Nếu đủ điều kiện, thực hiện thanh toán phần giá trị còn lại, hoàn thành trước ngày 15/9/2026.

Nhà máy xử lý nước thải Hòa Bình hoàn thiện các hạng mục chuẩn bị đưa vào vận hành.

Về quản lý, vận hành sau khi hoàn thành, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình sẽ thực hiện thủ tục bàn giao tài sản sau đầu tư cho Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hòa Bình theo quy định. Đồng thời, phối hợp đào tạo nhân sự tiếp nhận, chuyển giao công nghệ vận hành, xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ giai đoạn nhà máy chạy thử.

Các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, tham mưu lộ trình giá thu phí thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn phường Hòa Bình và các phường lân cận, làm cơ sở phục vụ công tác vận hành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải.

Theo ông Đào Trọng Đạt - Trưởng phòng Điều hành dự án 6, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình, dự án có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị, nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý nước thải, kiểm soát ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường, điều kiện sống của người dân.

Trước những khó khăn phát sinh, Ban đang tập trung cao độ, chủ động phối hợp các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan để xử lý từng vấn đề. Tăng cường điều hành, đôn đốc nhà thầu, kiểm soát tiến độ, chất lượng thi công; tập trung hoàn thiện thủ tục và xử lý các vấn đề kỹ thuật, phấn đấu đưa hệ thống vào vận hành đúng kế hoạch, phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần xây dựng đô thị Hòa Bình ngày càng văn minh, hiện đại, đáng sống.

Đức Anh