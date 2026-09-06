Tạo điểm tựa tài chính cho doanh nghiệp, người dân phía Nam Phú Thọ

Nỗ lực tiết giảm chi phí, duy trì lãi suất cho vay ở mức cạnh tranh và đẩy mạnh thanh toán số, BIDV Chi nhánh Hòa Bình đang từng bước nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn, tạo điểm tựa tài chính để doanh nghiệp và người dân yên tâm sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam của tỉnh.

Linh hoạt điều hành chính sách

Nhân viên BIDV Chi nhánh Hòa Bình luôn niềm nở, ân cần phục vụ khách hàng.

Từ đầu năm đến nay, bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Khu vực 4, UBND tỉnh và BIDV Việt Nam, BIDV Chi nhánh Hòa Bình chủ động triển khai các giải pháp tín dụng, khơi thông dòng vốn, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Trong 7 tháng năm 2026, chi nhánh linh hoạt điều chỉnh lãi suất huy động theo diễn biến thị trường, qua đó từng bước giảm chi phí vốn. Sau khi tăng nhẹ trong tháng 3/2026 để chuẩn bị nguồn vốn phục vụ giải ngân quý II, đến tháng 7/2026, lãi suất huy động cơ bản ổn định, một số kỳ hạn ngắn giảm nhẹ.

Việc tiết giảm chi phí vốn tạo điều kiện để chi nhánh duy trì mặt bằng lãi suất cho vay cạnh tranh, nhất là đối với các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Gói vay ngắn hạn “Kết nối vươn xa” được triển khai xuyên suốt với lãi suất từ 3,8 - 4,4%/năm, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giảm chi phí tài chính, chủ động nguồn vốn phục vụ sản xuất. Cùng với đó, các chương trình tài trợ chuỗi cung ứng, tín dụng xanh và cho vay mua nhà ở thực được điều chỉnh theo từng nhóm khách hàng, tạo thêm lựa chọn về nguồn vốn với mức lãi suất phù hợp.

Lan tỏa hệ sinh thái tài chính số

Cùng với mở rộng hạ tầng thanh toán số, chi nhánh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đưa các tiện ích ngân hàng số đến gần hơn với người dân, tiểu thương. Việc cài đặt SmartBanking, sử dụng VietQR và Soundbox giúp các hộ kinh doanh thuận tiện hơn trong nhận, kiểm soát dòng tiền; đồng thời, khách hàng được hướng dẫn kỹ năng nhận diện, phòng tránh lừa đảo trực tuyến.

Giải pháp quản lý bán hàng MyShop Pro được cung cấp miễn phí, giúp hộ kinh doanh quản lý dòng tiền, xuất hóa đơn điện tử thuận tiện hơn. Tỷ lệ giao dịch không dùng tiền mặt tại các điểm kinh doanh trên địa bàn phường Hòa Bình đạt trên 92%.

Nhờ tín dụng ưu đãi từ BIDV Chi nhánh Hoà Bình, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn xã Thịnh Minh có điều kiện mở rộng sản xuất.

Mạng lưới giao dịch và thanh toán được duy trì, mở rộng với 6 phòng giao dịch, ATM, CRM và 107 điểm chấp nhận thẻ POS, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu giao dịch của người dân, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị.

Các dịch vụ thu hộ, thanh toán dịch vụ công tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần đưa thanh toán không dùng tiền mặt vào nhiều lĩnh vực của đời sống. Riêng trong tháng 7/2026, chi nhánh thực hiện hơn 20. 800 giao dịch thu hộ tiền điện với doanh số hơn 66 tỷ đồng; đồng thời duy trì hiệu quả các dịch vụ thu ngân sách, tiền nước sạch, viện phí... đáp ứng nhu cầu thanh toán ngày càng đa dạng của người dân.

Thanh toán không dùng tiền mặt cũng được mở rộng trong chi trả an sinh xã hội. Mỗi tháng, Chi nhánh thực hiện chi trả qua tài khoản cho 2.969 đối tượng bảo trợ xã hội và người có công, với tổng số tiền khoảng 4,5 tỷ đồng, góp phần bảo đảm việc chi trả công khai, minh bạch và kịp thời.

Tăng trưởng dư nợ gắn với chất lượng tín dụng

Đến ngày 31/7/2026, tổng huy động vốn của BIDV Chi nhánh Hòa Bình đạt 7.356 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi có kỳ hạn đạt 6.029 tỷ đồng, tăng 2,22% so với cuối năm 2025; số người trưởng thành mở tài khoản gửi tiết kiệm tích lũy đạt 10.308 người. Tổng dư nợ tín dụng đạt 6.901 tỷ đồng.

Cơ cấu tín dụng tiếp tục tập trung vào các ngành kinh tế động lực. Dư nợ lĩnh vực công nghiệp và xây dựng đạt 2.113,3 tỷ đồng, tăng 6,55% so với cuối năm 2025; trong đó, nguồn vốn trung, dài hạn tiếp tục được duy trì ở mức cao, đáp ứng nhu cầu đầu tư, mở rộng sản xuất của doanh nghiệp. Chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, với tỷ lệ nợ xấu nội bảng ở mức 0,64% tổng dư nợ.

Nhằm hỗ trợ khách hàng chủ động dòng tiền, chi nhánh phối hợp với Ngân hàng Nhà nước triển khai chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp - Hợp tác xã; đồng thời duy trì các gói tín dụng ưu đãi quy mô 2.000 tỷ đồng, với lãi suất thấp hơn bình quân 0,5 - 1%/năm; đồng thời chủ động cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ theo quy định đối với khách hàng đủ điều kiện.

Ông Lê Phi Long - Phó Giám đốc BIDV Chi nhánh Hòa Bình, cho biết, dù chi phí huy động vốn có thời điểm tăng, chi nhánh vẫn chủ động tiết giảm một phần thu nhập để duy trì lãi suất cho vay ưu đãi đối với doanh nghiệp và người dân trên địa bàn.

Việc ưu tiên nguồn vốn cho công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao và doanh nghiệp phụ trợ đang giúp nhiều khách hàng có thêm nguồn lực duy trì, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Qua đó, BIDV Chi nhánh Hòa Bình vừa nâng cao chất lượng tín dụng, tạo nền tảng để chi nhánh hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được giao, vừa góp phần tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế khu vực phía Nam Phú Thọ.

Hồng Trung