Thu ngân sách nhà nước 8 tháng tăng 12,8% so với cùng kỳ

8 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 41,6 nghìn tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa đạt 37,4 nghìn tỷ đồng, tăng 17,5%, cho thấy nguồn thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục có những đóng góp tích cực vào ngân sách.

Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nộp ngân sách nhà nước 14,8 nghìn tỷ đồng trong 8 tháng, tăng 63,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo số liệu thống kê, đóng góp đáng kể vào mức tăng thu nội địa là khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với 14,8 nghìn tỷ đồng, tăng 63,7% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng cao, góp phần quan trọng vào kết quả thu ngân sách trên địa bàn.

Bên cạnh đó, nguồn thu từ khu vực công, thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 7,2 nghìn tỷ đồng, tăng 58,2% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò của khu vực doanh nghiệp và hoạt động sản xuất, kinh doanh trong việc tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Nhìn chung, kết quả thu ngân sách trên địa bàn tỉnh cho thấy xu hướng tăng trưởng tích cực. Trong đó, mức tăng khá của nguồn thu nội địa góp phần tạo thêm nguồn lực cho địa phương thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đầu tư phát triển.

Việc duy trì đà tăng thu, nhất là các khoản thu từ sản xuất, kinh doanh có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2026. Với kết quả đạt được, công tác thu ngân sách nhà nước đang tạo thêm nguồn lực để Phú Thọ thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Lệ Oanh