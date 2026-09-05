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Rực rỡ mùa vàng dưa Hoàng Kim

Từ một loại cây trồng còn khá mới, dưa vàng Hoàng Kim từng bước được đưa vào sản xuất tại một số địa phương trong tỉnh, mở thêm hướng chuyển đổi cây trồng, đem lại hiệu quả kinh tế. Tại xã Cẩm Khê, gia đình chị Trần Thị Hồng đã tìm tòi, học hỏi kỹ thuật để trồng dưa Hoàng Kim. Sau 4 năm gắn bó, những ruộng dưa xanh tốt, sai quả đã mang lại nguồn thu cho gia đình, thu hút khách hàng tìm đến tận vườn tham quan, mua và thưởng thức.

Rực rỡ mùa vàng dưa Hoàng Kim

Sau 4 năm gắn bó, gia đình chị Hồng duy trì sản xuất 2 vụ dưa Hoàng Kim mỗi năm. Thời điểm này, vườn dưa bước vào vụ thu hoạch.

Rực rỡ mùa vàng dưa Hoàng Kim

Được chăm sóc đúng kỹ thuật, dưa Hoàng Kim cho năng suất ổn định. Khi chín, quả chuyển sang màu vàng đặc trưng, vỏ căng bóng và tỏa mùi thơm nhẹ. Vì thế, người trồng không chỉ quan sát màu sắc, mà còn dựa vào mùi thơm để nhận biết dưa đã đạt độ chín.

Rực rỡ mùa vàng dưa Hoàng KimNhững vị khách nhỏ tuổi cũng tỏ ra thích thú khi được trực tiếp nhìn những quả dưa được trồng và thu hái ngay tại vườn.

Rực rỡ mùa vàng dưa Hoàng KimCảm nhận vị ngọt và hương thơm nhẹ của quả chín tại vườn.

Rực rỡ mùa vàng dưa Hoàng KimDưa vàng Hoàng Kim có màu sắc bắt mắt, quả đều, vị ngọt thanh, được nhiều khách hàng trong và ngoài xã đặt mua.

Lệ Oanh


Lệ Oanh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Gia đình Cẩm Khê Nguồn thu Tham quan Sản xuất Dưa vàng hiệu quả kinh tế Gắn bó rực rỡ địa phương
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