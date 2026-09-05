Rực rỡ mùa vàng dưa Hoàng Kim

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Từ một loại cây trồng còn khá mới, dưa vàng Hoàng Kim từng bước được đưa vào sản xuất tại một số địa phương trong tỉnh, mở thêm hướng chuyển đổi cây trồng, đem lại hiệu quả kinh tế. Tại xã Cẩm Khê, gia đình chị Trần Thị Hồng đã tìm tòi, học hỏi kỹ thuật để trồng dưa Hoàng Kim. Sau 4 năm gắn bó, những ruộng dưa xanh tốt, sai quả đã mang lại nguồn thu cho gia đình, thu hút khách hàng tìm đến tận vườn tham quan, mua và thưởng thức.
Sau 4 năm gắn bó, gia đình chị Hồng duy trì sản xuất 2 vụ dưa Hoàng Kim mỗi năm. Thời điểm này, vườn dưa bước vào vụ thu hoạch.
Được chăm sóc đúng kỹ thuật, dưa Hoàng Kim cho năng suất ổn định. Khi chín, quả chuyển sang màu vàng đặc trưng, vỏ căng bóng và tỏa mùi thơm nhẹ. Vì thế, người trồng không chỉ quan sát màu sắc, mà còn dựa vào mùi thơm để nhận biết dưa đã đạt độ chín.
Những vị khách nhỏ tuổi cũng tỏ ra thích thú khi được trực tiếp nhìn những quả dưa được trồng và thu hái ngay tại vườn.
Cảm nhận vị ngọt và hương thơm nhẹ của quả chín tại vườn.
Dưa vàng Hoàng Kim có màu sắc bắt mắt, quả đều, vị ngọt thanh, được nhiều khách hàng trong và ngoài xã đặt mua.
Lệ Oanh
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