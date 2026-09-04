Đường lớn cho kinh tế tư nhân - Kỳ 2: Khơi dòng nguồn lực

Đường đã mở, nhưng doanh nghiệp chỉ có thể vươn xa khi những nguồn lực thiết yếu được khơi thông và tạo thành năng lực phát triển. Triển khai Nghị quyết số 68 - NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, tỉnh Phú Thọ đang đồng thời tháo gỡ các “điểm nghẽn” về đất đai, vốn, nhân lực, công nghệ, trong đó, vốn và công nghệ là 2 đòn bẩy trực tiếp giúp doanh nghiệp mở rộng sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh.

Nguồn vốn tín dụng tạo điều kiện giúp doanh nghiệp đầu tư phát triển, mở rộng thị trường. (Ảnh: Thu hái chè tại vùng nguyên liệu hữu cơ của Công ty TNHH Chè Hoài Trung, xã Chí Tiên).

Đưa vốn đến đúng nhu cầu

Nhiều năm qua, tiếp cận tín dụng vẫn là “điểm nghẽn” đối với doanh nghiệp tư nhân, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thiếu tài sản bảo đảm, hồ sơ tài chính chưa đầy đủ, minh bạch, năng lực quản trị hạn chế và phương án kinh doanh chưa chứng minh được hiệu quả khiến không ít doanh nghiệp khó vượt qua khâu thẩm định để tiếp cận vốn vay.

Nghị quyết số 68-NQ/TW đặt ra yêu cầu mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho khu vực kinh tế tư nhân. Thực hiện nhiệm vụ này, UBND tỉnh đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng ưu tiên vốn cho sản xuất - kinh doanh, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ; triển khai các gói vay ưu đãi và chính sách hỗ trợ lãi suất. Thủ tục vay được đơn giản hóa, quy trình công khai và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp được duy trì, qua đó nắm bắt nhu cầu, đối thoại và tháo gỡ vướng mắc phát sinh.

Hiệu quả của việc khơi thông dòng vốn được minh chứng tại Công ty TNHH Chè Hoài Trung (xã Chí Tiên) - một trong những doanh nghiệp xuất khẩu chè tiêu biểu của tỉnh. Đơn vị có nhu cầu vốn khoảng 2 - 3 tỷ đồng/tháng để duy trì sản xuất và đầu tư đổi mới công nghệ. Theo bà Bùi Thị Mão - Giám đốc công ty, Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp giúp đơn vị tiếp cận vốn với lãi suất thấp hơn khoảng 2%/năm so với thông thường. Nguồn vốn được sử dụng để nâng cấp thiết bị, đầu tư vào dây chuyền chế biến khép kín, phát triển vùng chè hữu cơ và sản phẩm Trà đinh cao cấp đạt tiêu chuẩn OCOP 5 sao, từng bước tiếp cận thị trường châu Âu. Công ty đang tạo việc làm cho 29 lao động địa phương, thu nhập bình quân từ 8 - 9 triệu đồng/người/tháng. Đây là một trong những minh chứng cho thấy ý nghĩa của việc đưa tín dụng đến đúng nhu cầu, đúng thời điểm, giúp doanh nghiệp tư nhân tạo dựng năng lực phát triển mới.

Nỗ lực khơi thông tín dụng trong thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW đang mở rộng dòng vốn dành cho khu vực tư nhân. Năm 2025, dư nợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 58,5 nghìn tỷ đồng, tăng 33,01%; tín dụng công nghiệp hỗ trợ đạt trên 4,1 nghìn tỷ đồng, gấp 4 lần năm trước. Đến cuối tháng 6/2026, dư nợ khu vực doanh nghiệp đã vượt 137 nghìn tỷ đồng, trong đó gần 70 nghìn tỷ đồng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp hỗ trợ 873 doanh nghiệp tiếp cận vốn và các giải pháp tín dụng, với tổng giá trị cam kết trên 16 nghìn tỷ đồng. Bà Trương Thu Hòa - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu vực 4 cho biết, tín dụng tiếp tục được ưu tiên cho sản xuất - kinh doanh và những lĩnh vực có lợi thế của tỉnh; thời gian thẩm định, xét duyệt, giải ngân được yêu cầu rút ngắn để vốn đến doanh nghiệp thuận lợi hơn.

Những kết quả bước đầu cho thấy, tỉnh Phú Thọ đang hướng việc thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW vào tháo gỡ “điểm nghẽn” kéo dài cho kinh tế tư nhân. Khi dòng vốn được khơi thông, vấn đề tiếp theo là giúp doanh nghiệp chuyển nguồn lực ấy thành công nghệ, năng suất và sức cạnh tranh.

Công nghệ tạo dựng năng lực phát triển mới

Hiện nay, khoảng 97% doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh có quy mô nhỏ và vừa, trong đó hơn 70% là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Nguồn lực tài chính hạn chế khiến nhiều đơn vị chậm thay thế thiết bị nên còn phụ thuộc vào lao động thủ công; năng lực quản trị, kiểm soát chất lượng và chuyển đổi số chưa theo kịp yêu cầu thị trường. Khoảng cách công nghệ trở thành lực cản đối với năng suất, chất lượng sản phẩm và khả năng tham gia chuỗi cung ứng.

Nghị quyết số 68-NQ/TW mở rộng dư địa để doanh nghiệp đầu tư máy móc, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Từ định hướng đó, tỉnh đặt sự hỗ trợ vào những khâu quyết định hiệu quả sản xuất như: Lựa chọn thiết bị, kiểm soát thông số kỹ thuật, chuẩn hóa quy trình quản lý, cải tiến năng suất và nâng cao khả năng vận hành của người lao động. Công ty cổ phần Gốm sứ CTH (phường Âu Cơ), hoạt động trong ngành sản xuất gạch ốp lát - lĩnh vực mà một sai lệch nhỏ về tỷ lệ nguyên liệu, nhiệt độ nung hay kích thước sản phẩm cũng có thể làm tăng hàng lỗi, tiêu hao nhiên liệu và chi phí. Trong quá trình triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW, công ty này là 1 trong 5 đơn vị được hỗ trợ áp dụng chương trình bảo đảm đo lường và cải tiến năng suất. Việc rà soát thiết bị, hoàn thiện quy trình đo, kiểm tra và xác định những máy móc cần nâng cấp giúp doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ hơn từng công đoạn sản xuất. Sự hỗ trợ này bổ sung thiết thực cho quá trình số hóa mà Công ty cổ phần Gốm sứ CTH đang thực hiện. Ông Nguyễn Mạnh Thắng - Phó Tổng Giám đốc Công ty cho rằng, hệ thống ERP do doanh nghiệp đầu tư giúp kiểm soát dữ liệu ngay từ nguồn, giảm sai sót, tiết kiệm thời gian và nâng năng suất lao động. Khi quản trị số song hành với quy trình đo lường chặt chẽ, doanh nghiệp có thêm cơ sở để phát hiện sớm bất thường, hạn chế hàng lỗi và hao phí nguyên liệu, duy trì chất lượng sản phẩm ổn định.

Năm 2025, thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW, tỉnh Phú Thọ đã hỗ trợ 10 doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới, hiện đại hóa công nghệ với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng; 5 doanh nghiệp được hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý và công cụ cải tiến năng suất. Tỉnh cũng thẩm định công nghệ đối với 277 dự án đầu tư, cấp 8 Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ, góp phần sàng lọc thiết bị lạc hậu và định hướng doanh nghiệp lựa chọn công nghệ phù hợp, hiệu quả hơn. Cùng với hỗ trợ trực tiếp, tỉnh phát triển Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến VPTEX, kết nối cung - cầu công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Toàn tỉnh hiện có 24 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 6 doanh nghiệp công nghệ cao. Điều đó cho thấy, việc triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW mở thêm cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận, ứng dụng công nghệ vào sản xuất - kinh doanh.

Tuy nhiên, số doanh nghiệp được hỗ trợ trực tiếp vẫn chưa nhiều so với hàng chục nghìn doanh nghiệp đang hoạt động. Thời gian tới, tỉnh mở rộng diện hỗ trợ, lựa chọn dự án sát nhu cầu, công khai điều kiện thụ hưởng và nhân rộng những mô hình hiệu quả. Cùng với sự đồng hành của tỉnh, doanh nghiệp cũng cần chủ động đầu tư, đổi mới quản trị, đào tạo người lao động, biến công nghệ thành năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh.

Nguồn vốn đang được khơi dòng, công nghệ từng bước tạo thêm năng lực phát triển cho doanh nghiệp. Nhưng để lớn mạnh và đi xa trên con đường đã mở, khu vực tư nhân vẫn phải vượt qua những lực cản về quy mô, liên kết chuỗi, chất lượng thực thi công vụ và năng lực nội tại. Đó cũng là những vấn đề cần tiếp tục được nhận diện, tháo gỡ để doanh nghiệp tư nhân của tỉnh Phú Thọ đủ sức vươn xa.

(Còn nữa)

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Nguyễn Yến - Lê Hoàng