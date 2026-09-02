Từ ngày 1/9: Số định danh cá nhân/căn cước công dân thay mã số bảo hiểm xã hội

Từ ngày 1/9/2026, cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện chuyển đổi, sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân thay cho mã số bảo hiểm xã hội của người tham gia. Việc chuyển đổi được cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện tập trung, tự động, đồng bộ trên các phần mềm nghiệp vụ.

Thực hiện Kế hoạch số 3115/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ ngày 1/9/2026, cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện chuyển đổi, sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân thay cho mã số bảo hiểm xã hội của người tham gia; đồng thời chuyển đổi mã đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sang bộ mã quản lý mới trên các phần mềm nghiệp vụ của ngành bảo hiểm xã hội. Cụ thể như sau:

Về kế hoạch, từ ngày 1/9/2026, thực hiện chuyển đổi, sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân thay cho mã số bảo hiểm xã hội của người tham gia; đồng thời, mã đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được chuyển đổi, thay thế bằng bộ mã quản lý mới trên các phần mềm nghiệp vụ của ngành bảo hiểm xã hội.

Việc chuyển đổi được cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện tập trung, tự động, đồng bộ trên các phần mềm nghiệp vụ; đơn vị sử dụng lao động, người tham gia không phải thực hiện thủ tục hành chính nếu thông tin cá nhân, thông tin đơn vị đã đầy đủ, chính xác và đã được xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Về nguyên tắc, việc chuyển đổi được thực hiện an toàn, chính xác, không làm gián đoạn hoạt động nghiệp vụ, không ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia và người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Việc chuyển đổi không làm thay đổi lịch sử hồ sơ, chứng từ, dữ liệu nghiệp vụ đã phát sinh và không làm phát sinh thủ tục hành chính cho người tham gia, thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu, kế thừa đầy đủ lịch sử giao dịch, quá trình tham gia, hưởng chế độ và các hồ sơ điện tử đã phát sinh

Trong thời gian chuyển tiếp, hệ thống hỗ trợ tra cứu bằng cả mã số bảo hiểm xã hội cũ và số định danh cá nhân/căn cước công dân mới, bảo đảm không gián đoạn việc giải quyết chế độ, chính sách và giao dịch điện tử.

Người tham gia các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cần chủ động kiểm tra thông tin cá nhân (họ tên, ngày sinh, giới tính, số định danh cá nhân/căn cước công dân) trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, ứng dụng VssID...

Trong trường hợp thông tin chưa chính xác hoặc chưa có, chưa xác thực số định danh cá nhân/căn cước công dân với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, liên hệ đơn vị sử dụng lao động hoặc bảo hiểm xã hội cơ sở nơi đang quản lý đối tượng để được hướng dẫn cập nhật trước ngày 1/9/2026.

Đơn vị sử dụng lao động, các đơn vị quản lý người tham gia bảo hiểm y tế, tổ chức dịch vụ thu rà soát, đối chiếu thông tin của người lao động, người tham gia (họ tên, ngày sinh, giới tính, số định danh cá nhân/căn cước công dân) và thông tin của đơn vị (mã số thuế, loại hình sản xuất kinh doanh, người đại diện...) đang quản lý trên phần mềm của cơ quan bảo hiểm xã hội; kịp thời phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đơn vị tham gia để bổ sung, đính chính các trường hợp còn thiếu hoặc sai lệch, hoàn thành trước ngày 1/9/2026.

Thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, đến hết tháng 8/2026, số lao động tham gia bảo hiểm xã hội trên cả nước đạt khoảng 22,59 triệu người, trong đó: bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 19,86 triệu người; bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 2,72 triệu người. Số lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 17,91 triệu người và số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 98,81 triệu người.

Lũy kế đến hết tháng 8 năm nay, toàn hệ thống đã giải quyết cho hơn 68.000 người hưởng mới chế độ bảo hiểm xã hội hằng tháng; khoảng 5,8 triệu lượt người hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; gần 493.00 người hưởng bảo hiểm xã hội một lần; giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho gần 550.000 người và hỗ trợ học nghề cho 11.573 người lao động.

Trong lĩnh vực khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, số lượt khám, chữa bệnh lũy kế đạt 113,54 triệu lượt. Tổng chi cho bảo hiểm xã hội khoảng 240.796 tỷ đồng; chi bảo hiểm thất nghiệp khoảng 13.355 tỷ đồng và chi bảo hiểm y tế khoảng 118.430 tỷ đồng.

Theo nhandan.vn