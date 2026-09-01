Xã Phùng Nguyên: Trò chơi “Bơi lội bắt vịt” tạo sức hút trong dịp nghỉ lễ 2/9

Ngày 1/9, Đoàn Thanh niên xã Phùng Nguyên phối hợp tổ chức trò chơi “Bơi lội bắt vịt” tại Ao cá Bác Hồ (thôn Sơn Vi 2). Đây là hoạt động đặc sắc, nằm trong chuỗi sự kiện được xã tổ chức nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).

Cùng với giải bóng chuyền hơi nữ, giao lưu bóng đá, văn nghệ tại các thôn, trò chơi “Bơi lội bắt vịt” góp phần tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong dịp nghỉ lễ, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Ban tổ chức thả 60 con vịt xuống ao để người dân và du khách tham gia trải nghiệm trò chơi "Bơi lội bắt vịt".

Trò chơi thú vị đã thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham gia cổ vũ.

Những chú vịt đầu tiên được đưa vào bờ.

Thực hiện trò chơi, Ban tổ chức đã thả 60 con vịt xuống ao để người chơi tham gia bắt vịt. Người chơi phải đảm bảo sức khỏe và biết bơi. Không phân chia đội, không phân định thắng thua, phần thưởng chính là số vịt mà người chơi bắt được. Trò chơi đã thu hút đông đảo người dân tham gia, đặc biệt là các nam thanh niên bơi giỏi, khéo léo. Nhiều người dân và du khách đã tập trung tại khu vực tổ chức trò chơi để cổ vũ, tạo nên không khí sôi động, vui tươi trong dịp Quốc khánh 2/9.

“Bơi lội bắt vịt” là trò chơi truyền thống được tổ chức hằng năm tại xã Phùng Nguyên. Với quan niệm mỗi chú vịt bắt được sẽ mang lại may mắn cho bản thân và gia đình, trò chơi gửi gắm ước vọng của người dân về một vụ sản xuất nông nghiệp thuận lợi, cầu cho mùa màng tươi tốt, con cháu trong gia đình mạnh khỏe.

Đồng thời, đây cũng là hoạt động thiết thực, giúp người dân rèn luyện sức khỏe, thể lực, kỹ năng bơi lội, tạo tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Phương Thanh