Khơi dậy phong trào thi đua yêu nước

Phong trào thi đua yêu nước được xã Chân Mộng triển khai gắn với những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, tạo động lực để cán bộ, đảng viên và Nhân dân phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội. Từ chuyển đổi số, cải cách hành chính đến xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, mỗi phong trào đang góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực trên quê hương Chân Mộng.

Mô hình sản xuất, kinh doanh lá mai, lá diễn của gia đình ông Vũ Quý Mến ở thôn 40 Vân Đồn, xã Chân Mộng góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Trong 6 tháng đầu năm nay, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã đạt hơn 54 tỷ đồng; vốn đầu tư thực hiện đạt 320 tỷ đồng. Những kết quả này tạo thêm nguồn lực để địa phương đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân. Xã tập trung triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số, coi đây là một trong những nội dung quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.

Đến nay, 100% cán bộ, công chức được bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản và làm chủ kỹ năng số, ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành. 100% hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ không chỉ giúp cán bộ nâng cao hiệu quả công việc mà còn tạo thuận lợi cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính, giảm thời gian đi lại, từng bước hình thành phương thức làm việc hiện đại, minh bạch.

Nếu như trong lĩnh vực quản lý nhà nước, thi đua được thể hiện bằng tinh thần đổi mới, trách nhiệm, thì trong phát triển kinh tế, tinh thần ấy được thể hiện qua việc người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tìm hướng đi mới phù hợp với nhu cầu thị trường. Một trong những mô hình đang mang lại hiệu quả ổn định ở Chân Mộng là trồng cây mai, cây diễn lấy lá.

Nhiều năm gắn bó với việc trồng và hái lá mai, lá diễn xuất bán, ông Vũ Quý Mến ở thôn 40 Vân Đồn cho biết, trước đây, người dân trong xã chủ yếu trồng cây ăn quả, cây lâm nghiệp hoặc để đất vườn phát triển tự nhiên. Khi nhu cầu thu mua lá mai, lá diễn của các doanh nghiệp tăng lên, một số hộ bắt đầu đưa cây mai, cây diễn vào trồng thử nghiệm với diện tích nhỏ. “Ban đầu người dân chỉ trồng một ít để thử nghiệm. Sau thấy cây dễ sống, không tốn nhiều công chăm sóc, sinh trưởng tốt, lại có doanh nghiệp hợp tác thu mua lâu dài nên bà con mạnh dạn mở rộng diện tích. Nhiều hộ đã phá bỏ vườn tạp, những diện tích cây ăn quả năng suất thấp để chuyển sang trồng mai, diễn lấy lá”, ông Mến chia sẻ.

Theo ông Mến, trồng mai, diễn lấy lá không đòi hỏi kỹ thuật quá phức tạp. Cây có khả năng sinh trưởng tốt, phù hợp với điều kiện đất đai tại địa phương. Sau khi trồng, người dân chủ yếu chăm sóc, cắt tỉa để cây phát triển ổn định, đến thời điểm thích hợp thì thu hái lá. Công việc thu hái tạo nguồn thu tương đối đều, phù hợp với lao động ở nông thôn, trong đó có nhiều người lớn tuổi.

Hiện cơ sở của ông Vũ Quý Mến xuất khẩu khoảng 700 tấn lá mai mỗi năm, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 50 lao động địa phương. Từ một mô hình sản xuất nhỏ, trồng mai, diễn lấy lá dần trở thành hướng phát triển kinh tế phù hợp, mang lại thu nhập cho người dân và góp phần tận dụng hiệu quả diện tích đất vườn.

Từ những mô hình cụ thể như trồng mai, diễn lấy lá, phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đang góp phần tạo thêm sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân Chân Mộng. Cùng với đó, địa phương tiếp tục khuyến khích người dân phát huy lợi thế đất đai, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, lựa chọn những mô hình phù hợp với nhu cầu thị trường và có khả năng phát triển lâu dài.

Đồng chí Nguyễn Anh Hùng - Chủ tịch UBND xã Chân Mộng cho biết, thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính và nâng cao đời sống Nhân dân. Địa phương chú trọng phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo của cán bộ, công chức; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời khuyến khích người dân phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, tạo việc làm và nâng cao thu nhập.

Thi đua yêu nước ở Chân Mộng vì thế không chỉ được thể hiện qua những con số về thu ngân sách, vốn đầu tư hay tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, mà còn hiện hữu trong từng mô hình sản xuất, từng cách làm mới của người dân. Từ sự đổi mới trong quản lý đến tinh thần dám nghĩ, dám làm trong phát triển kinh tế, các phong trào thi đua đang tạo động lực để Chân Mộng phát huy nội lực, khai thác tốt tiềm năng và từng bước xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Hoàng Hương