Thời tiết ngày 31/8: Bắc Bộ nhiều nơi có nắng, trời dịu mát; Trung Bộ và Nam Bộ mưa to vào chiều tối

Dự báo, ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (ngày 31/8), nhiều nơi tại Bắc Bộ ban ngày trời nắng, khu vực đồng bằng và ven biển mưa rào và dông vào buổi sáng; Trung Bộ và Nam Bộ mưa to đến rất to vào chiều tối.

Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 31/8, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ sáng 31/8 mưa rào và dông rải rác.

Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng mưa rào và dông vài nơi. Nghệ An đến phía bắc tỉnh Quảng Trị có nơi mưa to.

Từ chiều tối và đêm nay, Hà Tĩnh đến phía bắc thành phố Đà Nẵng mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, có nơi mưa rất to. Lượng mưa từ 40-70mm, có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn trên 100mm/3 giờ.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có nơi mưa to.

Trên biển, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía đông bắc của khu vực giữa Biển Đông mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 31/8 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Gió tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; riêng Lai Châu, Điện Biên 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C, riêng khu Tây Bắc 29-32 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực ven biển ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía nam có mưa rào và dông rải rác, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C; phía nam có nơi trên 32 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.

Theo nhandan.vn