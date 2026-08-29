Thời tiết ngày 29/8: Bắc Bộ và Nam Bộ mưa dông, nền nhiệt giảm; Trung Bộ duy trì nắng gắt

Dự báo, ngày 29/8, miền bắc bắt đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 với thời tiết dịu mát hơn, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, tiếp tục có mưa to cục bộ. Trung Bộ vẫn có nắng nóng. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa dông vào chiều tối.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29/8, Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời tiết dễ chịu với nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa rào và dông vài nơi; riêng từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khi đó, từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Nắng nóng diện rộng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kết thúc từ ngày 31/8.

Ngoài ra, hôm nay (29/8), cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì hình thái ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 29/8 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa-Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía bắc từ 31-34 độ C; phía nam từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, phía bắc nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, phía nam có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.

Theo nhandan.vn