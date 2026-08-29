Sôi nổi phong trào văn nghệ, thể thao ở Cao Dương

Những năm qua, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn xã Cao Dương luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm, đẩy mạnh. Với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, phong trào thu hút đông đảo Nhân dân tham gia, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần và xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh trong cộng đồng.

Phong trào văn nghệ diễn ra sôi nổi tại các thôn của xã.

Sau một ngày làm việc vất vả, sân bóng tại các Nhà văn hóa thôn chính là nơi để người dân xã Cao Dương gặp gỡ, trò chuyện, cùng nhau tham gia các hoạt động thể dục, thể thao sôi nổi, vui vẻ. “Tất cả các thôn trên địa bàn xã Cao Dương đều có đội bóng chuyền hơi nam - nữ và người cao tuổi. Các đội duy trì luyện tập thường xuyên, đều đặn vào mỗi buổi chiều” - Đồng chí Hoàng Giang Nam - Trưởng Phòng Văn hóa xã tự hào chia sẻ.

Xã Cao Dương hiện có 1 sân vận động, 48 sân bóng chuyền. Các thôn đều có nhà văn hóa phục vụ sinh hoạt cộng đồng và luyện tập thể dục, thể thao. Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thể thao từng bước được quan tâm đầu tư là tiền đề quan trọng thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trên địa bàn xã diễn ra sôi nổi. Các môn thể thao như: Bóng đá, bóng chuyền, kéo co, bắn nỏ... thu hút đông đảo Nhân dân tham gia tập luyện thường xuyên. Đặc biệt, môn bóng chuyền nam, bóng đá nam, bóng chuyền nữ là những môn thế mạnh, tạo không khí sôi nổi tại các thôn, xóm.

Vừa qua, xã Cao Dương đã tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao xã lần thứ I năm 2026 với sự tham gia của 48 đội. Các đội tham gia thi đấu 5 môn gồm: Bóng chuyền nam; bóng đá nam; chạy việt dã; kéo co nam, nữ; bắn nỏ. Ban Tổ chức đã trao 210 huy chương (70 huy chương Vàng, 70 huy chương Bạc, 70 huy chương Đồng) cho các đội và cá nhân đạt giải Nhất, Nhì, Ba ở các nội dung thi đấu. Xã cũng đẩy mạnh công tác xã hội hóa để tổ chức các giải thể thao trong dịp lễ, Tết; khuyến khích các thôn thành lập đội, nhóm, câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao.

Cùng với thể thao, phong trào văn nghệ ở Cao Dương cũng phát triển mạnh mẽ. 100% thôn đều có đội văn nghệ, duy trì hoạt động thường xuyên, trong đó dân vũ đang trở thành điểm nhấn nổi bật của phong trào văn nghệ, tạo không khí vui tươi và làm phong phú đời sống tinh thần của Nhân dân. Đặc biệt với tỷ lệ đồng bào dân tộc Mường, Dao chiếm tới 84% dân số, xã Cao Dương luôn chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Hiện xã đang duy trì 48 đội văn nghệ tuyên truyền khu dân cư, 4 câu lạc bộ chiêng Mường. Vào các dịp lễ, Tết, ngày Đại đoàn kết dân tộc, các thành viên trong đội văn nghệ lại cùng nhau luyện tập và trình diễn các tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Môn kéo co tại Đại hội Thể dục thể thao xã Cao Dương lần thứ I, năm 2026 thu hút đông đảo người dân tham gia thi đấu và cổ vũ.

Đồng chí Trưởng Phòng Văn hóa xã cho biết thêm: Để thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển sâu rộng, cấp ủy, chính quyền xã Cao Dương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thường xuyên tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao. Nhờ đó, khuôn viên nhà văn hóa, sân thể thao của các thôn được xây dựng khang trang, diện tích rộng rãi với đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Xã gắn công tác văn hóa, thể thao với công tác xây dựng nông thôn mới và thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tích cực tổ chức nhiều hoạt động, chương trình tuyên truyền, cổ động, giao lưu văn nghệ, thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ, Tết và các sự kiện lịch sử. Qua các hoạt động từ cơ sở, đã phát hiện, lựa chọn nhiều cá nhân tiêu biểu làm nòng cốt cho các đội văn nghệ và phong trào thể thao của xã để tham gia các giải cấp tỉnh. Phong trào văn nghệ, thể thao phát triển sâu rộng đã góp phần tích cực xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Toàn xã có 90,26% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, tỷ lệ Khu dân cư văn hóa đạt 75%.

Dương Liễu