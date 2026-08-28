Đại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Séc - Slovakia tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ngày 28/8, Hội Hữu nghị Việt Nam - Séc - Slovakia tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự Đại hội có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và 65 đại biểu đại diện hơn 300 hội viên trong toàn hội.

Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Séc - Slovakia tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Séc - Slovakia tỉnh Phú Thọ được thành lập trên cơ sở hợp nhất Hội Hữu nghị Việt Nam - Séc - Slovakia tỉnh Phú Thọ cũ và Hội Hữu nghị Việt Nam - Séc - Slovakia tỉnh Vĩnh Phúc cũ.

Thời gian qua, Hội đã tích cực triển khai các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục, xúc tiến đầu tư, thương mại và an sinh xã hội, góp phần tăng cường hiểu biết và đoàn kết giữa Nhân dân Phú Thọ với Nhân dân Séc và Nhân dân Slovakia. Đặc biệt, Hội đã trở thành cầu nối góp phần củng cố tình đoàn kết, phát huy truyền thống hữu nghị, phát triển các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học, kỹ thuật, giáo dục, văn hóa, xã hội.

Để tăng cường các hoạt động đối ngoại Nhân dân, trong nhiệm kỳ mới, Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh của Việt Nam nói chung và của Phú Thọ nói riêng. Đồng thời, thông tin kịp thời tới cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Cộng hòa Séc, Cộng hòa Slovakia và Nhân dân hai nước về tình hình, những thành tựu phát triển của Việt Nam và Phú Thọ, góp phần củng cố tình hữu nghị giữa Nhân dân ba nước Việt Nam - Séc - Slovakia.

Với tinh thần “Hữu nghị - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Séc - Slovakia tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 19 đồng chí. Đồng chí Trần Anh Nhì được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Séc - Slovakia tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031.

Mạnh Quân