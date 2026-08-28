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Ra mắt Hội đồng họ Nguyễn xã Nguyệt Đức

Ngày 28/8, Hội đồng họ Nguyễn xã Nguyệt Đức tổ chức lễ ra mắt, công bố Ban Chấp hành và triển khai phương hướng hoạt động năm 2026.

Hội đồng họ Nguyễn xã Nguyệt Đức được thành lập theo Quyết định số 18/QĐ-TL ngày 11/6/2026 của Hội đồng họ Nguyễn tỉnh Phú Thọ, trên cơ sở tập hợp những người mang họ Nguyễn thuộc các xã Nguyệt Đức, Văn Tiến, Trung Kiên, Trung Hà của tỉnh Vĩnh Phúc cũ.

Ra mắt Hội đồng họ Nguyễn xã Nguyệt Đức

Hội đồng họ Nguyễn xã Nguyệt Đức được thành lập theo Quyết định số 18/QĐ-TL của Hội đồng họ Nguyễn tỉnh Phú Thọ.

Hội đồng hoạt động nhằm kết nối các thế hệ, các chi họ Nguyễn trên địa bàn; phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần đoàn kết, tương trợ, góp phần xây dựng dòng họ ngày càng phát triển.

Thời gian tới, Hội đồng phấn đấu thành lập 32 chi hội họ Nguyễn tại các khu dân cư, phát triển từ 400-500 thành viên; xây dựng Quỹ hội theo hướng công khai, minh bạch; đẩy mạnh các hoạt động tương trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Ra mắt Hội đồng họ Nguyễn xã Nguyệt Đức

Đại diện Ban Thường trực Hội đồng họ Nguyễn tỉnh Phú Thọ tặng hoa chúc mừng Hội đồng họ Nguyễn xã Nguyệt Đức.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Thường trực Hội đồng họ Nguyễn tỉnh Phú Thọ đề nghị Hội đồng họ Nguyễn xã Nguyệt Đức tiếp tục củng cố tổ chức, xây dựng lộ trình thành lập các chi hội tại 12 thôn sau sáp nhập; khảo sát, nắm số lượng người mang họ Nguyễn trên địa bàn để có kế hoạch phát triển hội viên phù hợp.

Đồng thời, phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dòng họ, xây dựng gia đình văn hóa, đời sống văn minh và củng cố khối đại đoàn kết, từ đó tích cực đóng góp xây dựng quê hương giàu đẹp.

Kim Liên - Nguyễn Toàn


Kim Liên - Nguyễn Toàn

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng tỉnh Phú Thọ Đức Gia đình Văn hóa Ban Chấp hành Thành lập Vĩnh Phúc Phát triển Đại đoàn kết Khu dân cư uống nước nhớ nguồn
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