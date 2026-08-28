Phú Thọ sẵn sàng đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước”

Những ngày này, công tác chuẩn bị cho Chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 trên địa bàn tỉnh đang được các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai. Từ cơ sở vật chất, huy động lực lượng đến phương án bảo đảm an ninh, an toàn, y tế, hậu cần đều được rà soát kỹ lưỡng, sẵn sàng cho ngày hội lớn diễn ra đồng loạt vào sáng 30/8 trên quy mô toàn tỉnh.

Chuẩn bị kỹ lưỡng

“Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 được tổ chức nhằm hưởng ứng hoạt động do Báo Nhân Dân phối hợp với Bộ Công an phát động trên phạm vi toàn quốc. Chương trình là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, Nhân dân về vai trò của luyện tập thể dục, thể thao đối với sức khỏe, xây dựng lối sống tích cực, văn minh.

Lắp đặt sân khấu trong khuôn viên Sân vận động Trường Đại học Hùng Vương phục vụ chương trình đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước".

Theo kế hoạch, chương trình được tổ chức đồng loạt từ 6 giờ sáng 30/8. Điểm cầu cấp tỉnh đặt tại Sân vận động Trường Đại học Hùng Vương với quy mô dự kiến khoảng 3.500 người. Cùng với hoạt động tại điểm cầu cấp tỉnh, các xã, phường căn cứ điều kiện thực tế tổ chức các hoạt động hưởng ứng, bảo đảm đồng bộ về thời gian với chương trình trên phạm vi cả nước.

Những ngày này, Trường Đại học Hùng Vương - nơi được lựa chọn tổ chức điểm cầu cấp tỉnh đang tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết. Khu vực sân vận động, địa điểm tập kết lực lượng, khu vực đón tiếp đại biểu, bãi đỗ xe, hệ thống điện, nước, nhà vệ sinh và các điều kiện hậu cần được rà soát, chuẩn bị chu đáo.

Nhà trường dự kiến huy động khoảng 2.500 cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia chương trình. Việc bố trí lực lượng được thực hiện theo từng khối, từng khu vực, bảo đảm về số lượng, thời gian và vị trí được phân công. Cùng với chuẩn bị cơ sở vật chất, công tác bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường trong khuôn viên trường cũng được tăng cường.

Rõ người, rõ việc, sẵn sàng cho ngày hội lớn

Để chương trình diễn ra thông suốt, Ban Tổ chức đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và các cơ quan, đơn vị liên quan. Từ xây dựng kịch bản, điều hành chương trình, tổ chức lực lượng đến bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, công tác y tế, hậu cần và tuyên truyền đều được xác định rõ trách nhiệm.

Đồng chí Lê Hồng Sơn - Trưởng phòng Quản lý Thể dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên Ban Tổ chức cho biết: “Theo sự phân công, Phòng Quản lý Thể dục thể thao chủ trì xây dựng chương trình, kịch bản, phương án tổ chức và các nội dung chuyên môn; phối hợp khảo sát, xây dựng và thống nhất lộ trình đi bộ; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, công tác tổng hợp danh sách, bố trí các khối lực lượng, theo dõi quân số, thời gian tập trung cũng được triển khai cụ thể, bảo đảm chương trình diễn ra đúng kế hoạch”.

Chương trình đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2025 thu hút hàng nghìn người tham gia tại điểm cầu của tỉnh.

Cùng với công tác chuyên môn, các phương án bảo đảm an ninh, an toàn được chuẩn bị kỹ lưỡng. Công an tỉnh chủ trì xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại điểm cầu cấp tỉnh và trên toàn bộ lộ trình đi bộ. Ngành Y tế xây dựng phương án bảo đảm công tác y tế, bố trí lực lượng, phương tiện và trang thiết bị cấp cứu, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Các cơ quan báo chí, truyền thông và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền nhằm lan tỏa sâu rộng mục đích, ý nghĩa của chương trình, vận động đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và Nhân dân hưởng ứng tham gia.

Em Nguyễn Tiến Sơn Lâm - học sinh lớp 11A5, Trường THPT Việt Trì cho biết: “Năm nay là năm thứ hai em tham gia chương trình đi bộ. Đây là hoạt động rất ý nghĩa vì không chỉ giúp mọi người rèn luyện sức khỏe mà còn tạo cơ hội để chúng em cùng hòa mình vào hoạt động cộng đồng rất sôi nổi, thể hiện tinh thần đoàn kết và tình yêu quê hương, đất nước. Em rất háo hức và mong chờ được cùng các bạn tiếp tục tham gia chương trình vào sáng Chủ nhật tuần này”.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị cùng tinh thần hưởng ứng của đông đảo Nhân dân, Phú Thọ đã sẵn sàng cho Chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026. Mỗi bước chân không chỉ góp phần nâng cao thể chất mà còn hướng tới mục tiêu “10 tỷ bước xanh”, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng lối sống xanh, lành mạnh và văn minh.

Hồng Nhung