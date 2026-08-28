Hội Hưu trí ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khu vực Hòa Bình kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa

Ngày 28/8, Hội Hưu trí ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) khu vực Hòa Bình tổ chức gặp mặt kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2026) và 20 năm Ngày thành lập Hội (26/8/2006 - 26/8/2026).

Lãnh đạo Sở VH,TT&DL Phú Thọ tặng hoa chúc mừng Hội Hưu trí ngành VH,TT&DL khu vực Hòa Bình.

Dự buổi gặp mặt có lãnh đạo Sở VH,TT&DL Phú Thọ; nguyên lãnh đạo Sở VH,TT&DL Hòa Bình (cũ); các thế hệ cán bộ, hội viên, cộng tác viên từng công tác trong ngành Văn hóa.

Được thành lập từ năm 2006 với 6 chi hội, 47 hội viên, đến nay, Hội Hưu trí ngành VH,TT&DL khu vực Hòa Bình có 13 chi hội với trên 200 hội viên. Trong 20 năm qua, Hội duy trì các hoạt động gặp mặt, giao lưu nhằm thắt chặt tình cảm, tạo sự gắn kết giữa các thế hệ làm công tác văn hóa.

Từ năm 2015 đến nay, Hội tổ chức 8 lần tặng quà dịp Tết Nguyên đán cho hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó tại các địa phương, với tổng kinh phí mỗi lần khoảng 100 triệu đồng. Nguồn quỹ được huy động từ hội viên và các nhà hảo tâm.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống ngành Văn hóa, chia sẻ những kỷ niệm trong quá trình công tác và tham gia chương trình giao lưu văn nghệ.

Các hội viên biểu diễn văn nghệ tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Sở VH,TT&DL Phú Thọ ghi nhận những đóng góp của các thế hệ cán bộ ngành Văn hóa khu vực Hòa Bình trong xây dựng đời sống văn hóa, phát triển phong trào văn nghệ quần chúng, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; đặc biệt là việc gìn giữ, phát huy không gian văn hóa Mường và di sản Mo Mường.

Lãnh đạo Sở VH,TT&DL mong muốn các thế hệ cán bộ đi trước tiếp tục quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm để thế hệ đang công tác kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa đã được vun đắp, góp phần đưa văn hóa trở thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân.

Lãnh đạo Sở VH,TT&DL Phú Thọ cùng các hội viên Hội Hưu trí ngành VH,TT&DL khu vực Hòa Bình chụp ảnh lưu niệm.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Hội Hưu trí ngành VH,TT&DL khu vực Hòa Bình khóa mới, nhiệm kỳ 2026 - 2030 đã ra mắt. Ông Lê Văn Thái tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội.

Hồng Duyên