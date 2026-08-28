Hành trình 10 tỷ bước xanh vì Việt Nam vững bền

Năm 2025, chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” do Báo Nhân Dân phối hợp với Bộ Công an tổ chức đã tạo nên một hành trình đầy tự hào, kết nối người dân tại 34 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường trên cả nước.

Với sự tham gia rộng khắp dưới cả hình thức trực tiếp và trực tuyến, chương trình đã ghi nhận hơn 6 tỷ bước chân, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần rèn luyện thể chất, đoàn kết cộng đồng và tình yêu quê hương, đất nước.

Tiếp nối thành công đó, “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 được tổ chức hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam. Chương trình tiếp tục khuyến khích mỗi người chủ động vận động, nâng cao sức khỏe, đồng thời thắt chặt hơn nữa sự gắn bó giữa lực lượng Công an nhân dân với nhân dân.

Với thông điệp “Hành trình 10 tỷ bước chân. Vì Việt Nam vững bền.”, mỗi bước chân không chỉ là một nỗ lực vì sức khỏe bản thân, mà còn góp phần tạo nên một cộng đồng khỏe mạnh, một lối sống tích cực và một tương lai xanh, bền vững cho Việt Nam. Hãy cùng nhau tiến bước, cùng chinh phục mục tiêu 10 tỷ bước chân và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trên khắp mọi miền Tổ quốc.

>>> Truy cập link để tham gia chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026

Theo nhandan.vn