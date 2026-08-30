Cùng Việt Nam tiến bước vì một tương lai bền vững

Vào 6 giờ sáng nay (30/8), tại tất cả 34 tỉnh, thành phố trên cả nước đồng loạt diễn ra sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước 2026” do Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức, với thông điệp “Hành trình 10 tỷ bước xanh-Vì Việt Nam vững bền” nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám, Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2026) và 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).

Lễ khai mạc tổ chức đồng thời tại 34 tỉnh, thành phố với điểm cầu chính là Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bên hồ Hoàn Kiếm, Thủ đô Hà Nội kết nối với các điểm cầu tại 33 tỉnh, thành phố khác trên toàn quốc. Các đại biểu làm lễ chào cờ, với hình ảnh Lễ thượng cờ được truyền trực tiếp từ Quảng trường Ba Đình. Tiếp sau nghi thức chào cờ, hoạt động đi bộ chính bắt đầu tại tất cả các địa phương.

Dù hoạt động chính diễn ra vào sáng 30/8, nhưng trong những ngày qua, chương trình đã tạo nên một hoạt động cộng đồng có quy mô rộng khắp, kết nối từ Trung ương đến địa phương. Với thông điệp “Hành trình 10 tỷ bước xanh - Vì Việt Nam vững bền”, Ban tổ chức kêu gọi người dân trên cả nước cùng rèn luyện sức khỏe, hình thành thói quen vận động và chung tay lan tỏa lối sống xanh.

Người dân đăng ký tham gia, kết nối thiết bị và tích lũy bước chân trên cổng thông tin chính thức https://cungvietnamtienbuoc.nhandan.vn, cùng đóng góp vào mục tiêu chung 10 tỷ bước xanh của chiến dịch. Thông qua chương trình, Ban tổ chức hướng tới lan tỏa các giá trị trọng tâm, gồm: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết và tinh thần rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng; Thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tạo sự gắn kết giữa lực lượng Công an nhân dân và quần chúng Nhân dân, đồng thời khuyến khích mỗi người chủ động xây dựng lối sống lành mạnh, tích cực; Hướng tới xác lập Kỷ lục Guinness thế giới, qua đó khẳng định khả năng kết nối cộng đồng trên quy mô toàn quốc; Lan tỏa lối sống xanh, hướng tới mục tiêu Net Zero, khuyến khích thói quen đi bộ, lựa chọn phương thức di chuyển thân thiện hơn với môi trường và nâng cao nhận thức của cộng đồng về giảm phát thải, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Theo nhandan.vn